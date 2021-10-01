Искали в живых и мертвых: тело журналиста Буяка два месяца пролежал в отключенном холодильнике морга

Работники патанатомичного бюро даже не удосужились разыскать родственников.
В Тернополе умерший журналист Ярослав Буяк почти два месяца пролежал в морге, пока его искали среди живых и мертвых, хотя и имел при себе документы и телефон. Никто даже и не подумал найти его родственников.
О том, почему пациент, который скончался в больнице, потерялся в морге — 1 октября говорится в сюжете ТСН.16: 45.
57-летний местный журналист Ярослав Буяк последние годы не работал. Был контрактником в Вооруженных Силах Украины, но из-за проблем с сердцем комиссовался. Именно с удостоверением участника боевых действий в состоянии алкогольной интоксикации "скорая" доставила его в тернопольский наркологический диспансер. Это было еще в конце июля.
По словам директора медицинского центра социально-опасных заболеваний Михаила Вовчука, никаких родственников мужчина не называл.
В этом наркологическом диспансере мужчина подлечивался не первый раз, говорят медики, но родственникам и коллегам об этом не слишком рассказывал. Жил Ярослав один. И когда на этот раз попал в больницу — ни его брат, ни друзья не знали об этом.
"Мы не сразу это выяснили, где-то через две-три недели после того, как он исчез. Почему? Потому что он перед тем обращался, что хочет ехать в санаторий", — рассказывает брат умершего Андрей Буяк.
Ярослав умер буквально на следующую ночь после того, как поступил в диспансер.
"Он встал, внезапно упал. Делали реабилитационные методы, которые никакого эффекта не дали. Два часа подождали, отправили его в морг", — говорит директор центра.
Там покойник со всеми идентифицирующими документами пролежал почти два месяца. Когда родственники обратились в полицию, та объявила Ярослава во всеукраинский розыск.
Руководитель ГУ Нацполиции в Тернопольской области Александр Богомол отмечает, что звонили в морги и лечебные учреждения на отсутствие или наличие указанного лица.
"То, что мы звонили в приемную этой больницы, где он находился, это однозначно. Как и то, что мы звонили в этот морг — это тоже однозначно", — уверяет брат погибшего.
Впрочем, почти месяц поисков не дал результатов. Тогда товарищ Ярослава написал об этом в соцсети.
"И буквально на следующее утро уже стало известно, что Ярослав есть, что он здесь — в морге", — рассказывает Владимир Андриишин.
Кто-то из наркодиспансера позвонил с телефона Ярослава его родственникам и сообщил, что тело в морге. Выяснилось, покойника держали в выключенном холодильнике. Его тело с трудом узнали.
"Первое, что сказал работник морга — там уже нечего опознавать. Температура (в холодильнике — Ред.) — явно не холодно было, примерно, как на улице. Работник морга начал щелкать автоматом и говорить — о, у нас часто выбивает, часто выбивает ", — вспоминает брат Буяка.
Как так случилось, что холодильник не работал, а работники патанатомичного бюро даже не удосужились разыскать родственников, в морге комментировать отказываются.
Отметим, что в случае смерти пациента, родственникам должен сообщить его прикрепленный врач. Но врач Ярослава в день смерти ушел в отпуск, а в медицинской карточке контактов родственников не было, объясняют в наркодиспансере.
Сейчас идет чиновничья служебная проверка, которая должна выяснить, где сломалась система коммуникации между наркодиспансером и моргом. Ярослава похоронили сегодня, в закрытом гробу. Через два месяца после смерти.
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