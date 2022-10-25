"Исключительно террористическое оружие": эксперт объяснил, зачем РФ шантажирует мир "грязной ядерной бомбой"

По словам Самуся, Россия распространяет фейки об этом оружии и обвиняет Украину, ведь совершенно не имеет успехов на фронте.

Военный эксперт Михаил Самусь объяснил, почему Россия распространяет в мире бред о "грязной ядерной бомб"е.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона в слоте ТСН.

По мнению эксперта, речь идет о замкнутом круге российской пропаганды.

"Вспомним, чем занималась российская пропаганда накануне 24 февраля: они оправдывали возможность нападения на Украину как раз тем, что Украина якобы уже завершает цикл создания ядерного оружия, в том числе упоминалась и так называемая "грязная бомба". Фактически это использование радиоактивных веществ для того, чтобы загрязнять поверхность", – сказал Самусь.

Эксперт подчеркнул, что "грязная ядерная бомба" – это исключительно террористическое оружие, оно не имеет смысла при использовании в военном деле.

По словам Самуся, Россия распространяет фейки об этом оружии и обвиняет Украину, ведь совершенно не имеет успехов на фронте. РФ даже не имеет успеха в своей геноцидной ракетной атаке, которую продолжала две недели.

"В результате они сейчас должны что-то запустить в информационное пространство, в частности для своего населения. С этим и связан шантаж "грязной атомной бомбой", — убежден эксперт.

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Самусь успокаивает: западные партнеры знают, что обвинение РФ – полная чушь.

"То, что в Киев приехал президент Германии свидетельствует о том, что наши западные партнеры абсолютно не воспринимают этот бред. Ядерной опасностью сейчас угрожает только одна страна – это Россия. Запорожская АЭС сейчас полностью контролируется РФ, тем самым "Росатомом", который до сих пор почему-то не находится под "драконовскими" санкциями. Ответ на ядерный шантаж РФ уже прозвучал в заявлении трех министров обороны и должен прозвучать введением санкций против "Росатома", — подытожил он.