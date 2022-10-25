"Исключительно террористическое оружие": эксперт объяснил, зачем РФ шантажирует мир "грязной ядерной бомбой"

По словам Самуся, Россия распространяет фейки об этом оружии и обвиняет Украину, ведь совершенно не имеет успехов на фронте.
Военный эксперт Михаил Самусь объяснил, почему Россия распространяет в мире бред о "грязной ядерной бомб"е.
Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона в слоте ТСН.
По мнению эксперта, речь идет о замкнутом круге российской пропаганды.
"Вспомним, чем занималась российская пропаганда накануне 24 февраля: они оправдывали возможность нападения на Украину как раз тем, что Украина якобы уже завершает цикл создания ядерного оружия, в том числе упоминалась и так называемая "грязная бомба". Фактически это использование радиоактивных веществ для того, чтобы загрязнять поверхность", – сказал Самусь.
Эксперт подчеркнул, что "грязная ядерная бомба" – это исключительно террористическое оружие, оно не имеет смысла при использовании в военном деле.
По словам Самуся, Россия распространяет фейки об этом оружии и обвиняет Украину, ведь совершенно не имеет успехов на фронте. РФ даже не имеет успеха в своей геноцидной ракетной атаке, которую продолжала две недели.
"В результате они сейчас должны что-то запустить в информационное пространство, в частности для своего населения. С этим и связан шантаж "грязной атомной бомбой", — убежден эксперт.
Самусь успокаивает: западные партнеры знают, что обвинение РФ – полная чушь.
"То, что в Киев приехал президент Германии свидетельствует о том, что наши западные партнеры абсолютно не воспринимают этот бред. Ядерной опасностью сейчас угрожает только одна страна – это Россия. Запорожская АЭС сейчас полностью контролируется РФ, тем самым "Росатомом", который до сих пор почему-то не находится под "драконовскими" санкциями. Ответ на ядерный шантаж РФ уже прозвучал в заявлении трех министров обороны и должен прозвучать введением санкций против "Росатома", — подытожил он.
"Грязная бомба" – фейк от РФ или завуалированный намек
Российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы обвинить РФ.
Министр обороны РФ Шойгу начал обзванивать страны Запада с фейковыми заявлениями о "грязной бомбе", среди которых – Великобритания, Франция и Турция.
Министры обороны Франции, Турции и Великобритании не поверили заявлениям Шойгу и призвали РФ к переговорам.
Президент Зеленский подчеркнул, что ядерное оружие может применить только РФ.
По словам советника ОП Алексея Арестовича, Россия распространяет эти фейки для шантажа Украины. Похожее мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он считает, что Россия хочет испугать мир и договориться о временном мире с Украиной.
Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что Россия придумала фейк о "грязной бомбе", чтобы таким ядерным шантажом добиться переговоров Путина с Байденом.
ТСН.ua также разбирался, зачем Путин запустил новый фейк о ядерном взрыве.