Ископаемые и военные технологии: нардеп рассказала о ключевых интересах США в Украине

Глава фракции «Голос» Александра Устинова / © УНИАН

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Глава фракции «Голос» Александра Устинова назвала ключевые требования Украины в мирных переговорах, неожиданного союзника в Сенате, предлагающего жесткие санкции против России, заинтересованность Вашингтона в украинских военных разработках и критическую потребность в современном оружии, в том числе самолеты F-16, для победы в войне.

Об этом депутат Александра Устинова рассказала на YouTube-канале Наталии Мосейчук Podcast.

В соглашении о мире время играет на Украину

«Время играет на нас. Когда у меня была последняя встреча в Вашингтоне, когда мне говорили, что нужно, чтобы мы подписывали любое соглашение, я всегда им говорила: у украинцев есть один вопрос — а что отдает Путин? Фактически Украина подписывает сейчас соглашение о минералах, вы начинали поднимать вопрос о Крыме, о передаче запорожской АЭС под контроль американцев. Один вопрос у украинцев — что отдает Путин? У нас нет гарантий безопасности. Мы не видим, что будет ему за это? Ну если он нарушит, то тогда мы, возможно, наложим на него дополнительные санкции», — отметила Устинова.

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Неожиданный союзник и помощь Украине

Депутат рассказала, что где-то три недели назад в Сенате был зарегистрирован очень хороший законопроект. Его зарегистрировал сенатор Линдси Грэм.

«Это сенатор-республиканец, один из топовых их международников, и человек, который постоянно ходит и шепчет Трампу на ухо, что тебе нужно выиграть войну в Украине. Это действительно один из наших крупнейших союзников. Не смотрите на его последние голосования. Это тот человек, который один из самых больших наших союзников. Он и большое количество сенаторов зарегистрировали шикарный законопроект — проект о санкциях, о вторичных санкциях. Любая страна, которая будет торговать с Россией, на нее будут налагать 500% санкций. Фактически речь идет об Индии, о Китае. Хорошо. Вы сначала введите эти санкции. Они не готовы это дожимать», — рассказала она.

Но это соглашение, по словам Устиновой, нужно для того, чтобы Трамп мог показать своему электорату, что он что-то достиг.

«Поможет ли нам это поставлять оружие? Да. В СМИ появилась информация, что Америка будет продавать нам оружие. Будет ли Америка давать столько, сколько нам нужно? Я сомневаюсь. Главное, чтобы они ее европейцам продавали и нам. Американцы оказывают нам помощь по тому пакету, который проголосовали еще в прошлом апреле. То есть, фактически они заключили контракты со своими производителями, и это в первую очередь были снаряды и ракеты для ПВО. То есть, это то, что для нас было приоритетом, это то, что поставляется», — пояснила депутат.

Кроме того, по словам Александры Устиновой, без дополнительного выделения денег конгрессом никто ничего не будет снабжать. Конечно, у Трампа осталось еще 3,8 млрд долларов, выделенных по отдельной программе, которые еще лежат и которые он может использовать. Но сделает ли он это, неизвестно, зависит от того, как дальше будут идти переговоры…

Что по самолетам

По мнению Устиновой, эту войну можно было выиграть в 2022 году, если бы у Украины было все оружие, которое есть сейчас, если бы были и F-16, и HIMARS и тому подобное.

«Сейчас у нас около 20 самолетов F-16, у ВМС США — 3700 самолетов. Если бы они нам отдали хотя бы 10% того, что у них есть, мы бы могли спокойно контролировать небо и сбивать ракеты, и уничтожать ту технику, которая наносит нам удары», — отметила она.

США заинтересованы в украинских технологиях

Глава фракции «Голос» подчеркнула, что американцы очень заинтересованы в наших технологиях, и этот вопрос тоже в Госдепе активно обсуждается.

«Они очень хотят отдельное соглашение по сотрудничеству в военной сфере, особенно в технологиях, потому что ни для кого не секрет, что оружие, которое передавалось в Украину Штатами, и дроны, и средства электронной борьбы, они не сработали. Поэтому они заинтересованы в наших дронных технологиях и средствах электронной борьбы», — объяснила депутат.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Соглашение. В поисках «зрады». 100 дней Трампа. Тема с Мосейчук. 75 выпуск