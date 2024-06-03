Искусственный интеллект, "диктатура" Google и война: как медиа могут выжить во времена перемен

Накануне 6 июня - даты, когда в Украине отмечают День журналиста, ТСН.ua собрал самое интересное из дискуссий на Всемирном конгрессе IPI (Международного института прессы) и Фестиваля медиа-инноваций, чтобы посмотреть на возможные решения. Поддержанные спонсорством Европейским Союзом, дискуссии были сосредоточены на взаимосвязанных кризисах, вызывающих экономическое неравенство на фоне войны и геополитических конфликтов, гуманитарные вызовы, распространение дезинформации и интенсивную поляризацию, которая повлияла на роль независимых СМИ. вызовы, распространение дезинформации и интенсивную поляризацию, повлиявшую на роль независимых СМИ.

Тенденции, которые будут формировать будущее медиаиндустрии

Сейчас отрасль переживает «идеальный шторм». Искусственный интеллект (ИИ) создает проблемы, но также имеет значительные перспективы. В то же время Google и Meta сейчас получают примерно половину всех мировых поступлений за цифровую рекламу.

«Новостные пустыни» продолжают расти, а местные СМИ - заметнее всего пострадали. Экономические последствия пандемии COVID-19 усилили несостоятельность традиционных бизнес-моделей, тогда как война в центре Европы создала новые вызовы. Меры безопасности и свобода слова остаются горячими темами, подчеркивая необходимость трех ключевых элементов для защиты прав и жизни журналистов - предотвращение нарушения прав журналистов, защита, привлечение к ответственности виновных, как указано в Резолюции Совета ООН по правам человека по безопасности.

Например, Грузия переживает тяжелые времена для гражданского общества. Международный институт прессы присоединился к организациям, защищающим свободу прессы и журналистов в письменном обращении к представителям ЕС, призывая грузинское правительство отменить закон о «прозрачности иностранного влияния», известный как «закон об иностранных агентах», и гарантировать безопасность журналистов, освещающих демонстрации. Противоречивое законодательство повторяет правила, которые в свое время уже ввели Россия, Венгрия и Кыргызстан для подавления оппозиции и гражданского общества. ЕС отреагировал на ситуацию и призвал грузинские власти не разрушать возможности, построенные для вступления в ЕС.

Сила сотрудничества

Несмотря на видимость проблем, на конгрессе рассматривались возможные решения.

Мы побеседовали с Тимоти Лерджем, директором независимых медиа-программ Международного института прессы, который отвечает за софинансирующую ЕС программу журналистских расследований (IJ4EU).

Тимоти Лэрдж верит в силу сторителинга. Фото: IPI

Он считает, что такие проекты объединяют журналистов. "Это истории, которые не останавливаются на национальных границах, неважно, говорится ли об организованной преступности или вопросах безопасности, или же это проблемы окружающей среды, или преодоление коррупции. Все эти виды больших историй все чаще нуждаются в сотрудничестве, потому что большинство редакций этого не делают. Но с финансированием у них есть возможность самостоятельно делать трансграничные расследования", - подчеркнул Тимоти Лердж.

Во время первого раунда подачи заявок по Схеме поддержки расследований IJ4EU в этом году можно было заметить определенные четкие тенденции.

"Одной из важных тенденций является то, что Украина остается очень важной темой. Несмотря на все остальное, что происходит в мире, все еще много внимания уделяется Украине, и это правильно. В ближайшие месяцы вы можете ожидать немало историй, связанных с безопасностью и российскими сетями дезинформации. Истории о климате и загрязнении часто выходят за пределы Европы, что тоже охватит различные интересные глобальные аспекты", - добавил Тимоти Лердж.

Члены команд должны состоять из по крайней мере двух европейских стран, которые являются частью межотраслевого направления Программы Европейского Союза «Креативная Европа». Это означает, что Украина и Грузия могут реализовывать проекты, другие страны также могут быть частью творческих команд. Во время последнего конкурса, 34 трансграничные команды имели одного или нескольких журналистов в Украине, 14 команд имели коллег в Грузии и 4 команды в Молдове и Армении. Следующий дедлайн запланирован на сентябрь 2024 года, а все инструкции можно найти на сайте IJ4EU .

Местная журналистика меняет правила игры

Сразу после российского вторжения в Украину СМИ столкнулись с многочисленными вызовами. Условия работы журналистов в Украине и до того были сложными, но с началом войны начался этап выживания местных медиа.

Лера Лауда, руководитель Агентства развития локальных медиа «Або» в Украине, подчеркнула, что поддержка международных партнеров очень важна.

"Теперь украинские местные СМИ имеют шанс и возможность построить настоящее доверие между медиа и местной аудиторией», - сказала она.

Местные СМИ в Украине – пример для Европы. Фото: IPI

Директор по развитию медиагруппы "Накипело" (Харьковская область) Виктор Пичугин, добавил, что во время войны украинские журналисты работают по 20 часов в сутки, и их потребности только растут.

"В то же время, одна из наших главных целей - предложить нашей аудитории разъяснения, особенно в тех сферах, где государственная власть не предоставляет достаточно информации, чтобы люди могли принимать взвешенные решения", - пояснил он, подчеркнув ценность местных СМИ.

Например, в сотрудничестве с Львовским медиафорумом, ABO и Фондом развития медиа программа MediaFit от DW Akademie смогла оказать поддержку урегулирования кризисных ситуаций вместе с финансовыми грантами 42 СМИ, чтобы они могли продолжать покрывать свои основные расходы и предоставлять много необходимого покрытия. MediaFit финансируется ЕС и софинансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Кроме того, благодаря поддержке ЕС независимые журналисты и медиа в Украине могут использовать Creators Fund, основной инструмент создания контента, предоставленный DW Akademie.

Основные вызовы для медиа в условиях кризиса

Страны Восточного партнерства описали основные проблемы, начиная от недостаточного финансирования и физической опасности для журналистов и заканчивая отсутствием опыта управления СМИ. Что касается технических ресурсов, например, журналистам в Украине все еще нужны такие ресурсы, как генераторы и доступ к Интернету, чтобы справиться с частыми отключениями электроэнергии, вызванными обстрелами.

Глобально СМИ сталкиваются со значительными препятствиями в эпоху больших технологий. Согласно опросу JournalismAI 2023 , две главные сферы, где искусственный интеллект преимущественно используется в редакциях, как малых, так и больших, - это производство и распространение новостей. Медиаиндустрия все еще колеблется, является ли ИИ инструментом повышения производительности или просто в перспективе приведет к массовым увольнениям в редакциях. Сообщество доноров играет решающую роль в поддержке СМИ Восточного партнерства. Сейчас главным препятствием для медиа-организаций является достижение устойчивости.

"Когда финансовая жизнеспособность испытывает кризис, также ухудшается способность СМИ обслуживать потребности общества и поддерживать редакционную независимость", - сказала Саорла Маккейб, советник по коммуникационной и информационной стратегии и политике ЮНЕСКО.

Наконец, борьба с широкомасштабными кампаниями дезинформации является одним из крупнейших политических, медийных и социальных вызовов нашего времени. Результаты этой борьбы существенно сформируют будущий мировой порядок. Хотя остановить эту тенденцию сложно, роль СМИ является критически важной, поскольку они непосредственно влияют на повседневную жизнь и благосостояние людей.

Ольга Консевич

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