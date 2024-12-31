Искусственный интеллект на службе у мошенников: аферисты придумали новую шокирующую схему

Искусственный интеллект на службе у мошенников. Количество случаев, где преступники используют технологические новинки, резко возросло. К примеру, одна из схем, это когда аферисты отправляют голосовые сообщения в мессенджеры.

Просят деньги от имени знакомых на неотложные нужды. Что делать и как распознать преступников – в сюжете корреспондентки ТСН Мариам Оганнисян.

“Можешь мне 4 тысячи одолжить до завтра, пожалуйста?” Это голосовое сообщение Алина получила от родной сестры. Вернее, с ее номера. К текстовому сообщению было предоставлено и видео.

"Потом сбросила мне карту, а так как карта мне была неизвестна, мы часто друг другу опрокидываем, то я знаю ее карту и неизвестный мне банк", — говорит Алина Коломиец.

Алина сразу заподозрила, что это мошенники.

"Если бы не эта карта, возможно я бы ей сбросила средства", — говорит женщина.

Аферисты придумали новую шокирующую схему/Скриншот из видео ТСН

Ведь год назад уже стала жертвой и отправила 6 тысяч гривен, как тогда полагала, знакомому военнослужащему. Преступников до сих пор не нашли. В случае же с сестрой, на этот крючок повели себя их общие друзья.

"Я в принципе без раздумий подумала, молодец даже записавшая голосовое сообщение, это точно она, точно ее голос было слышно, и конечно пишу, давай карту", — говорит Анна Синиченко.

Через некоторое время Анна узнает, что ее обманули.

“Перезванивает мне подружка моя, сестра знакомой, и говорит, что сломали страницу в телеграмме ее и что это мошенники, и я уже не знаю, что мне делать. Я уже думаю, как могли… голос ее просто так записан, просьба ее прислать 4 тысячи, как это могут быть мошенники», — говорит женщина.

Аферисты придумали новую шокирующую схему/Скриншот из видео ТСН

Мошеннические технологии не стоят на месте, говорят специалисты по кибербезопасности. Злоумышленники используют искусственный интеллект для обмана украинцев. Популярный вариант использования ИИ аферистами – это именно голосовые работы. Технология просто настраивается. А алгоритмы способны вести параллельную коммуникацию с потенциальными жертвами. И отличить на слуху практически невозможно. Поэтому главное включать в себя холодный ум.

“Когда у вас просят деньги, надо усомниться, даже если с номера вашего абонента, он у вас подписан. Естественно ли звучит голос, потому что когда у нас слова сочетаются в предложении есть определенная мелодика. Ну и собственно два инструмента, о которых я всегда говорю и есть у каждого это критическое мышление и здравый смысл. Сесть вдохнуть и подумать не поддаваться эмоциям, когда что-то вас заставляет действовать быстро, велика вероятность, что это мошенничество», — говорит эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Какая ситуация сегодня с мошенничеством в Украине, в полиции комментировать ТСН отказались. Мотивировали это не желанием давать инструменты в руки мошенникам. Но из открытых источников известно, что в 2024 году было открыто почти 52 тысячи уголовных производств по статье "Мошенничество". Что на 13 процентов меньше аналогичного периода прошлого года. Он к слову был рекордным. Для сравнения, до полномасштабного вторжения россиян цифра таких преступлений достигала примерно 29 тысяч.

Аферисты придумали новую шокирующую схему/Скриншот из видео ТСН

Больше преступлений фиксируют в столице. За январь-ноябрь таких было зарегистрировано немногим менее 9 тысяч. В антилидерах также Днепропетровская, Харьковская, Львовская и Одесская области.

“Буду более подозрительной ко всем и даже к знакомым, только по телефонному звонку, или при личной встрече. И всем точно так же желаю. Тем более что в полиции мне сказали, что такие случаи происходят все чаще”, — говорит Анна Синиченко.

Ну и конечно, если по телефону общаетесь, как вам кажется с человеком, которого вы знаете, задайте вопрос, на который может ответить только он. Мошенники точно ответа не узнают.

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