Искусство на ощупь: украинские музейщики разрешили пощупать экспонаты

Прикоснуться пока можно только к искусству буддизма и ислама.

Искусство на ощупь: объемные картины, где каждый цвет имеет свой узор, и глиняные памятники, повторяющие старинные оригиналы к мельчайшей трещинке — украинские музейщики представили уникальный проект — почти три десятка произведений мирового искусства теперь можно будет потрогать. О том, как создавали объемные копии, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 17 ноября.

Впервые в украинском музее поощряют щупать произведения искусства. Чтобы трогать руками можно, экспонаты прошли долгий путь. Гончарная мастерская на окраине столицы. Между современными вазами и посудой кружится голова Будды. Азиатского Бога Ирина слепила из глины. Глаза, нос, волосы — с каждым этапом — Будда все больше смахивает на оригинал четырнадцатого века — его фотографии — во всех возможных ракурсах на столе перед мастерицей

Ирина повторяет мельчайшие изъяны — следы небрежного хранения или неудачных переездов. Во время работы больше смотрит на потолок, чем на Будду – проверяет, какой он выходит не на глаз, а на ощупь.

На соседнем столе ждет уже готовый – и даже обожженный экспонат – копия семисотлетней изразца.

Узоры на фоне объемных букв гончары убрали, чтобы не путать тех, кто будет смотреть на экспонат пальцами. Оставили только птичку и зайца в углах. А вот сам прохладный материал – на ощупь – такой же, как у оригинала.

И только когда тактильные копии оказываются рядом с оригиналами в музее Ханенко – замечаем главную разницу, что современный Будда как минимум на пять сантиметров больше, а кафель – наоборот – меньше. И оказывается – так надо. Копию любого произведения искусства делают либо на несколько сантиметров больше, либо на несколько сантиметров меньше оригинала – для того чтобы в будущем музейные сотрудники исследуя коллекцию могли отличить, где было оригинальное произведение искусства, а где тактильная копия.

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Австрийская инфанта и буддийская икона — всего семнадцать картин, которые, на первый взгляд, как яркие фотографии из журнала, но, если присмотреться, оказываются объемными. Рельеф нанесен специальным ультрафиолетовым лаком – похожим покрывающим ногти на маникюре. И у каждого цвета – узор – свой. Идея сделать картины объемными Руслану приснилась. Его организация адаптирует книги и указатели для незрячих людей. Теперь увидеть пальцами можно и искусство.

Но впервые участники могут коснуться экспонатов. Потрогать пока можно только искусству буддизма и ислама, но в музее уже думают, как адаптировать европейские залы. Нарушать извечное правило "руками не трогать" посетителям понравилось.

Ранее мы писали, что Одесский художественный музей, возглавляемый Ройтбурдом, получил статус национального.

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