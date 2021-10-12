"Исполни мечту": проект 1+1 помог маленькой Ани из Прикарпатья, родившейся с парезом Дюшена-Эрба

Девочка перед массажем должна принимать ванну. Телеканал 1+1 сделал семье подарок — ванную комнату с теплой водой.

Вместо игрушек и гаджетов о теплой воде дома в свои 5 лет мечтала Аня Гнатышин из села Угринов, что на Прикарпатье. А помогли ей зрители ТСН и фея. Фея и куратор проекта 1+1 "Исполни мечту" Лидия Таран. Мама Ани позвонила в проект и рассказала о беде дочери и ее мечте. Встреча с Лидией Таран откладывалась из-за карантина, но когда она произошла, семью Гнатишин ожидал невероятный сюрприз.

Об этом говорится 12 октября в сюжете ТСН.19:30.

Двери, метапластикови окна, отопление, теплый пол, отремонтированные комнаты, а главное — ванная комната с теплой водой, о которой так мечтала 5-летняя Аня Гнатышин. Этот подарок семье сделал телеканал 1+1 в рамках проекта "Исполни мечту".

Куратором является телеведущая ТСН Лидия Таран. Именно ей позвонила мама 5-летней Ани с Франковской области. Девочка родилась с парезом Дюшена-Эрба. Ее правая рука почти не развивается, ребенка часто мучают боли. Лечение и многочисленные реабилитации дают результат, но даже перед обычным массажем она должна принимать ванну в теплой воде. Ранее ведрами носили воду, грели кипятильником или на электроплите.

Мама Ани позвонила в проект "Исполни мечту". Но в 1+1 решили не только собрать средства на оздоровительную реабилитацию девочки, но и помочь с мечтой. А заодно сделать в доме ремонт. Проверяла ход работ лично Лидия Таран. А пока шли строительные работы, семью Гнатишин переселили в гостиницу.

Между тем, Лидия Таран едет впервые встретиться с Аней. Какой сюрприз ждет ее, девочка даже не догадывается. В компании своей заветной феи, Аня и ее младшая сестренка проводит полдня. Катаются на детском поезде, осматривают диких зверей, играют в интерактивном музее.

А потом — долгожданный сюрприз, просто в прямом эфире программы "Сниданок". Семья Ани глазам своим не верит, что теперь так выглядит их дом. А все, говорят они, благодаря зрителям ТСН, проекту "Исполни мечту" и еще одной феи.

Новости Украины: проект "Исполни мечту" помог маленькой Ане из прикарпатского села

Напомним, что благодаря проекту "Исполни мечту", 10-летний Марко, который одолел лейкемией, погонял на спорткаре "с дымом".

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