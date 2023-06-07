Исполнял песни Цоя: во Львове парень, на которого депутат написала заявление, попал в приют (видео)

Парень, недавно оказавшийся в центре внимания во Львове, попал в детский приют. На прошлой неделе народный депутат Наталья Пипа сделала замечание подростку, он исполнял песни Виктора Цоя. Женщина возмутилась, мол, это запрещено законом. Парень отреагировал агрессивно, а депутат написала заявление в полицию.

Вечером 6 июня на своей странице в TikTok парень опубликовал видео, на котором утверждает, что после инцидента его поместили в детский приют. ТСН.ua обратился в полицию и социальную службу, чтобы разобраться в ситуации.

Все началось с публикации депутата в Facebook. В субботу, 3 июня, Наталья Пипа опубликовала видео фрагмент разговора с парнем. На записи подросток играет на гитаре, а женщина просит его перестать "говорить на языке, которым ее убивают". Парень, находившийся вместе с другом, реагирует агрессивно. Он говорит, что приехал из Одессы, где все говорят по-русски.

"Одессу х**рят, больше чем Львов. Чего ты ко мне до**алась за язык, пошла на**й! Цой – легенда года!" – утверждает парень.

Депутат написала, что ей пришлось вызвать полицию.

Что говорят в полиции

Правоохранители выяснили, что парню 17 лет и он проживает в Одессе, сообщила ТСН.ua спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.

“На него был составлен административный протокол по статье 173 – мелкое хулиганство. В присутствии психологов, а также представителей службы по делам детей”, – рассказала спикер.

Она объяснила, что правоохранители составили протокол, поскольку молодой человек нецензурно высказывался в публичном месте.

Как подросток оказался в приюте

После инцидента парень записал видео, где на украинском извинился перед депутатом и жителями Львова за ненормативную лексику. Вскоре на его странице в TikTok появилось еще одно видео. Парень заявил, что его заставили извиниться на видео и поблагодарил тех, кто встал на его защиту в Сети.

“Меня отослали в приют, передала полиция и удерживают меня, в частности, незаконно, потому что моя мать не давала никаких соглашений на то, чтобы я здесь находился. Меня должны передать маме, потому что у меня есть родители, все с документами, я из нормальной семьи. У нас все нормально в семье, и нет никаких оснований, чтобы меня здесь содержали”, – утверждает подросток.

Начальник Службы по делам детей Львовской ОВА Владимир Лыс объяснил ТСН.ua, что приют – это заведение социальной защиты для заблудившихся детей, расставшихся с семьей или изъятых из семьи. Полиция передала парня в приют, поскольку отсутствовали его родители.

“В данном случае, если Служба по делам детей Одесского городского совета даст подтверждение, что все в порядке, мама там, ребенок будет в безопасности – ребенок будет возвращен, посажен на поезд и отправлен к месту жительства. Они должны проверить, почему он приехал во Львов. А может, он сбежал. Это чисто с точки зрения безопасности ребенка, мы должны проверить этот вопрос”, – объяснил Владимир Лыс.

Руководитель приюта Светлана Гаврилюк прокомментировала ТСН.ua, что ребенка посадят на поезд домой, как только соцслужба предоставит соответствующее заключение. Сейчас согласно правилам они обязаны проверить условия проживания ребенка и провести другие мероприятия по процедуре. Сначала соцработники должны принять решение, можно ли отдавать ребенка родителям.

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