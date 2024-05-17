Использование оружия США по территории России: заявление Зеленского

Украина должна защищать свои территории, используя западное оружие.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 16 мая.

"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что это не о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это – защита. Это так же, как превентивные санкции, о которых мы всем говорили перед полномасштабным вторжением. И мало того, у них там такая же серая зона. У них там выселение людей и т.д. У них на пограничных территориях гражданских людей почти нет, с их стороны. По понятным причинам", - сказал президент.

Напомним, спикер Минобороны США Сабрина Сингх заявила, что в ведомстве не изменили своей позиции по применению Силами обороны американского вооружения для ударов по территории РФ — Вашингтон против.

"Да, мы не изменили своей позиции. Мы считаем, что оборудование, те возможности, которые мы предоставляем Украине, которые другие страны предоставляют Украине, должны быть использованы для того, чтобы вернуть украинскую суверенную территорию", — отметила Сингх.

Государственный секретарь Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что США не сторонники использования предоставленного ими оружия по территории России. Но Украина, по его словам, сама должна решать, как ее использовать.

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