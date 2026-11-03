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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Используется ли HIMARS на фронте: бойцы ВСУ откровенно рассказали и показали легендарное оружие (видео)

Как работает система HIMARS 148-й артиллерийской бригады ДШВ на Александровском направлении: охота на орудия, точки взлета БПЛА и склады боеприпасов РФ.

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HIMARS

HIMARS / © ТСН.ua

Один выстрел — и российская пушка замолкает. Еще один меткий удар — и в воздух взлетает склад боеприпасов. За этой охотой на оккупантов стоит боевой «Хомяк» — так воины 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ прозвали свой HIMARS. На Александровском направлении он выслеживает наиболее приоритетные цели. Часто достаточно всего одной ракеты, чтобы враг лишился всех своих снарядов и техники.

Как двадцать тонн стали превращаются в высокоточное оружие мести — об этом рассказала корреспондентка ТСН Дарья Назарова.

Точность, мобильность и пушистые талисманы

Точность, мобильность и минимум лишних слов: HIMARS не нуждается в громких заявлениях — за него говорит сам результат.

Эта система HIMARS действует на Александровском направлении и находится на вооружении 148-й артиллерийской бригады ДШВ. Позывной у боевой машины неожиданный — «Хомяк». В кабине — ещё и пушистая команда талисманов.

За этим названием скрывается высокоточное оружие весом более 20 тонн. Несмотря на свои габариты, на поле боя «Хомяк» быстр и маневрен. Вовремя занять позицию, выполнить задачу и скрыться — вот его работа.

«Витруган», водитель расчёта HIMARS 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «Включили божественную РЭБ, перекрестились — и вперед поехали. Никто об этом не думает. Есть команда — и дело делается, как-то на автомате. Быстро приехали, координаты ввели, у нас цель навелась сама, выстрелили — и бегом собрались».

Все бойцы из расчета HIMARS ранее служили на советской РСЗО «Град». Последние полгода они имеют дело с оружием совершенно иного уровня и отмечают, что разница ощутима.

«Аквамен», наводчик расчета HIMARS 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «В этой машине всё автоматизировано, разница очень большая. Система «Град» была принята на вооружение очень давно. Эта машина — более точное оружие, нацеленное на поражение цели, но с гораздо более мощным зарядом».

Охота на «жирные» цели и преимущество над дронами

Вражеские орудия, склад боеприпасов, места взлета российских пилотов — целей у «Хомьяка» было немало. Но самое интересное, как уверены бойцы, ещё впереди.

«Аквамен», наводчик расчета HIMARS 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «Мне бы очень хотелось поразить РСЗО «Ураган» или какой-нибудь «Солнцепьак». Если бы он только подъехал, вот бы я получил удовольствие — он очень красиво разлетается. Ещё хочется РЭБ — какое-нибудь РЭБ, которое нам мешает, какое-нибудь дорогое, серьёзное, и чтобы там стоял расчёт, чтобы мы прямо туда врезались».

HIMARS способен наносить удары на расстояние до 70 километров, поэтому действует вдали от линии соприкосновения — в защищённом месте.

За один боевой выезд экипаж обычно запускает одну-две ракеты: здесь речь идет не о количестве выстрелов, а об их точности.

«Крафт», командир расчёта HIMARS 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «Для «Хомьяка» выделяются только «жирные» цели, только приоритетные. Среди самых «жирных» целей — это дальнобойные орудия. А также точки взлёта БПЛА, точки взлёта БПЛА «Молния». У нас на счету много уничтоженных орудий и точек БПЛА».

Автоматизированная система позволяет действовать молниеносно: достаточно примерно минуты, чтобы развернуть установку и навести её на цель. Среди последних результатов — российский склад боеприпасов. Военные показывают кадры: в масштабе видно, какой там большой пожар, потому что образовалось много обломков.

Эпоха дронов изменила поле боя, но потребность в артиллерии никуда не исчезла. «Хомяк» продолжает выходить на охоту — чтобы одним точным залпом нанести врагу потери, на восстановление которых потребуются значительные ресурсы.

«Крафт», командир расчёта HIMARS 148-й артиллерийской бригады ДШВ: «HIMARS сделает это более эффективно, да и заряд у него больше, чем может нести любой дрон».

Каждый день всего одним выстрелом «Хомьяк» сбрасывает на врагов до ста килограммов взрывчатки и попадает точно в цель.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 3 НОЯБРЯ! АТАКА НА ЭНЕРГЕТИКУ! УЖАС в КОМИШУВАСИ! ЧТО ПРОИЗОШЛО в БОРЩАГОВЦЕ?

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