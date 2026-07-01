Используются ли системы HIMARS на фронте: военные откровенно рассказали об этом оружии (видео)

HIMARS

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Артиллеристы 147-й бригады 7-го корпуса десантно-штурмовых войск продемонстрировали, как действуют их HIMARS. «Химеры» фронта, или «хомяки» — так их называют сами воины. Однако лишь недавно эту американскую реактивную систему залпового огня начали показывать журналистам. И впервые — на Покровском направлении.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Как на фронте сражаются HIMARS

Современная война с использованием дронов, которая ведётся на Покровском направлении, заставляет бойцов проявлять исключительную изобретательность, чтобы враг не увидел лишнего. Вот здесь, в огромном укрытии, надежно прячется «химера» фронта — «Хаймарс». Его ещё называют последним аргументом в бою.

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Машина совершенно новая, — рассказывает её водитель Александр. Расчёт «Хаймарса», а это трое человек, получил её всего полгода назад.

Александр, водитель HIMARS: «Новая. С завода на ней было 50 миль. Ну, это примерно 90 километров».

С тех пор этот экипаж безжалостно обстреливает укрепления противника и скопления его техники в таких труднодоступных местах, куда украинские дроны просто не долетают. Или там, где требуется максимально точный и мощный выстрел.

«Туча», артиллерист расчёта HIMARS: «Это как контрбатарейная борьба — работа по чужим орудиям. И, скорее всего, когда наши орудия не дотягиваются, или нет возможности работать дроном, потому что у дрона, соответственно, будет меньшая эффективность. Не всегда дроном можно уничтожить орудие, а ракетой — надежнее».

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И сейчас для бойцов самое время для такого надёжного и точного выстрела. Поэтому экипаж оперативно выдвигается на огневые позиции. Водитель закрывает люк, и многотонная пусковая установка быстро выезжает на поле боя.

Планирование операций и поиск вражеских «глаз» в небе

Система HIMARS в составе 147-й артиллерийской бригады ДШВ 7-го корпуса быстрого реагирования уже успешно уничтожила десятки важных вражеских целей. А это существенно повлияло и на общую эффективность наступления россиян под Покровском. Очевидно, не в их пользу.

Прямо на огневом рубеже пусковая установка «Хаймарс» быстро раскрывается, готовясь к запуску.

Следует отметить, что выход на эту позицию командование в штабе тщательно планировало целые сутки. Не сами артиллеристы, а именно старшие командиры — после глубокого анализа самых свежих данных аэроразведки. Такая продуманность действий — это строгое требование современной войны. Ведь артиллеристам нужно действовать молниеносно. В такую ясную погоду на открытом поле «Хаймарс» хорошо виден вражескому разведчику с неба. А он как раз вышел на активную охоту. Это мы чётко понимаем, когда «Хаймарс» почти развернулся для работы. Поэтому в целях безопасности все быстро прячутся в густых зарослях.

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Контрбатарейный запуск и стопроцентное взаимодействие с БПЛА

Через несколько напряжённых минут по рации сообщают, что небо над сектором наконец-то чистое. «Хаймарс» мгновенно возвращается на точную позицию и всё-таки запускает ракету в сторону позиций противника. От ракетного выстрела визуально содрогается даже земля на поле. Но «Хаймарс» не умолкает и запускает ещё одну ракету прямо в горизонт.

Эти прицельные выстрелы — по обнаруженным российским орудиям. И они оказались точными — об этом оперативно сообщает украинская аэроразведка, которая в режиме реального времени отслеживает поражение цели с помощью беспилотника.

По словам украинских артиллеристов, стрельба из «Хаймарса» в тесном взаимодействии с разведывательными дронами стала точнее и эффективнее почти на 100 процентов. Новейшие технологии, которые ежедневно применяют украинские десантники на фронте, существенно экономят дорогостоящие ракеты и делают работу американской реактивной системы максимально эффективной. И чем меньше российских орудий остается на фронте, тем меньше их снарядов летит по нашей пехоте, которая продолжает мужественно удерживать окрестности Покровска.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АДСКАЯ жара! Возвращаются аварийные графики! Прорыв Хаймарсов на фронте! | ТСН 20:00 30 июня

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