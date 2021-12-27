Испорченные путешествия: из-за распространения штамма "Омикрон" в мире отменили почти 8 тысяч авиарейсов

Испорченные путешествия: из-за распространения штамма "Омикрон" в мире отменили почти 8 тысяч авиарейсов

В США в некоторых аэропортах творится настоящий хаос.

Из-за распространения штамма "Омикрон" в мире отменили уже более 8 тысяч авиарейсов. Больше всего от отмены рейсов пострадали Соединенные Штаты и Китай.

Об этом 27 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Авиакомпании вынуждены отказываться от полетов из-за нехватки персонала. Члены экипажей не могут выходить на работу, потому что получили положительные тесты или контактировали с людьми, у которых подтвердился "ковид".

Из-за распространения штамма "Омикрон" в мире отменили более 8 тысяч авиарейсов | Новости мира

В США в некоторых аэропортах творится настоящий хаос. А в Китае два крупнейших перевозчика были вынуждены отменить более 2 тысяч рейсов из-за локдауна в городе Сиань – тамошний аэропорт считается воротами в центральные и северные провинции. Но с прошлой недели его работа практически остановлена.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

"Омикрон" обнаружили уже в более чем 100 странах мира. ВОЗ сообщает об убедительных доказательствах того, что "Омикрон" заразнее, чем "Дельта".

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