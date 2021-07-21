Испорченный отпуск: как в курортных городах Украины спасаются от нашествия медуз

Испорченный отпуск: как в курортных городах Украины спасаются от нашествия медуз

Огромное количество медуз обусловлено увеличением соли в море почти вдвое и теплыми зимами.

Вывозят уже экскаваторами, потому подойти к воде невозможно — в курортном поселке Приморский Посад местная власть привлекли тяжелую технику, чтобы вывезти мертвых медуз. Их тысячами выбрасывает на берег.

Об этом говорится 21 июля в сюжете ТСН.19:30.

С таким нашествием работники пляжей вдоль всего побережья Азовского моря борются уже 3-ю неделю подряд. По словам специалистов, такое количество медуз обусловлено увеличением соли в море почти вдвое и теплыми зимами.

Морская фауна мешает людям отдыхать, поэтому с помощью тракторов медуз на местные свалки вывозят тоннами. А кое-где, например, в Кирилловке пляже пытаются обнести сетками.

Новости Украины: как в курортных городах спасаются от нашествия медуз

Ранее в Сети показали нашествия медуз в Примпосаде с высоты птичьего полета.

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