Испорченный отпуск: как в курортных городах Украины спасаются от нашествия медуз

Огромное количество медуз обусловлено увеличением соли в море почти вдвое и теплыми зимами.
Вывозят уже экскаваторами, потому подойти к воде невозможно — в курортном поселке Приморский Посад местная власть привлекли тяжелую технику, чтобы вывезти мертвых медуз. Их тысячами выбрасывает на берег.
Об этом говорится 21 июля в сюжете ТСН.19:30.
С таким нашествием работники пляжей вдоль всего побережья Азовского моря борются уже 3-ю неделю подряд. По словам специалистов, такое количество медуз обусловлено увеличением соли в море почти вдвое и теплыми зимами.
Морская фауна мешает людям отдыхать, поэтому с помощью тракторов медуз на местные свалки вывозят тоннами. А кое-где, например, в Кирилловке пляже пытаются обнести сетками.
Ранее в Сети показали нашествия медуз в Примпосаде с высоты птичьего полета.