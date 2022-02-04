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Испугала порчей и заставила отдать деньги: в Днепре осудили "гадалку"

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Испугала порчей и заставила отдать деньги: в Днепре осудили "гадалку"

Подозреваемая вину признала и раскаялась.

В г. Днепре судили "гадалку", которая испугала мужчину порчей и заставила его отдать ей 6600 грн.

Об этом говорится в решении Индустриального районного суда г. Днепропетровска (название суда недекоммунизировано – ред.), сообщает ТСН.ua.

По данным суда, женщина 21 января 2022 встретила на улице мужчину и запугала его порчей. Она пообещала помочь ему, требуя 6600 грн. Мужчина согласился на предложение мошенницы и отдал ей деньги. Однако на следующий день потерпевший обратился в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемой.

На суде женщина вину признала и раскаялась. Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 190 УК Украины и приговорил ее к 1 году ограничения свободы, заменив этот срок испытательным.

Напомним :

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