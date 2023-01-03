Испугалась ракет и рожала под гул самолетов: история киевлянки, которая стала мамой тройни в новогоднюю ночь

В первый день Нового года в Киеве родилась первая в городе тройня. В роддоме № 5 на свет появились сразу три казака — Матвей, Богдан и Владислав! Мальчики рождались под вой сирены, гул самолетов и массированную атаку дронами-шахедами на город.



Сайт ТСН.ua пообщался со счастливой мамой мальчиков Ириной Жаворонок.



Ирина – киевлянка. Ей 36 лет. Обитает с мамой в однокомнатной квартире. До войны работала уборщицей в офисе. Работу с началом войны потеряла. Как она сама шутит, теперь у нее будет тройная работа – воспитание своих сыновей.



"О беременности узнала в мае, когда пришла на консультацию. С первым мужем я прожила 18 лет, и у нас не было деток. А с нынешним мужем мы живем в гражданском браке, не расписывались. Через три месяца с начала войны я пришла на обследование к врачу-гинекологу. Мне сначала сказали, что у меня будет двойня, а потом добавили "подождите-подождите", и "нашли" еще одного мальчика — "у вас будет тройня", — вспоминает улыбаясь Ирина Жаворонок.



Она вспоминает, как от новости по щекам покатились слезы радости. Всю беременность женщина провела в Киеве. Говорит, что никуда не ездила, а когда звучала воздушная тревога, шла в укрытие. Она добавляет, что безгранично верит нашим воинам, ПВО и ВСУ. Столица гораздо безопаснее других регионов, где рядом продолжаются активные боевые действия.



"Сначала я переживала: что же будет? В стране война, постоянные ракетные обстрелы, а я с тремя детьми... Но потом успокоилась, взяла себя в руки. Ведь это мои сынишки, мои казаки и защитники! С такими мыслями и жила все время, когда вынашивала своих деток, сейчас мальчики в реанимации, потому что родились раньше нужного времени, было два ракетных удара по Киеву до Нового года, когда по городу сильно били ракетами. Возможно я сильно испугалась этого… Детки должны были родиться позже, а получилось так, как получилось. Мальчики мои не захотели ждать, а решили выходить – защищать маму", – рассказывает сайту ТСН.ua Ирина Жаворонок.



Женщине делали кесарево сечение. Мальчики родились в ночь с 31 декабря на 1 января. В 2:45 родился первый, в 2:46 второй и в 2:47 третий.



"Когда я рожала, то слышала гул самолетов, которые пролетали над роддомом №5. Но я верила в наших ребят и ВСУ, их мощную защиту. Я рожала деток не в подвале, а в хороших условиях. Очень благодарна работникам медицинского учреждения, за все, что они для нас сделали и продолжают делать. Низкий им поклон", – добавляет мама тройни.

Фото: Департамент здравоохранения Киева

Имена для мальчиков придумала младшая сестра Ирины.



"Сестра заранее придумала имена двум моим казакам. Она же будет крестной для мальчиков, их помощью и железной защитой. Так что я согласилась, а самого маленького назвали с мамой Богданчиком. Двое старших — Матвейчик и Владиславчик. Все трое мне Богом даны! Они разные, даже волосы у них разные, такие как у мамы и папы. Папа нам во всем помогает. Он тоже был шокирован, когда узнал о тройне. Я вышла из консультации и говорю ему: "Нас трое". А он такой: "Да, я понимаю – ты, я и малыш", а я ему – нет, у нас будет тройня. Мы долго молчали, чтобы все осознать. Теперь он всем нам помогает, часто приходит в роддом. Ждет, когда нас выпишут. Думаю, мы еще успеем расписаться. Штамп в паспорте – это не главное! Главное то, что в сердце и здоровье наших деток. Мне больше ничего не нужно. Чтобы были здоровыми и не голодными", – рассказывает нам Ирина.



Она искренне верит, что война окончится победой Украины.



"Я верю, что мы победим, потому что мы защищаем свою землю и ни на кого не нападали. Я буду воспитывать своих мальчиков. Хочу смотреть как они растут и преуспевают. Верю, что будет мир и счастливая жизнь в свободной стране в покое и мире", – говорит мама малышей.



Как сообщают в Департаменте здравоохранения КГГА, в первый день 2023 года у столичных роддомах родился 31 ребенок – 12 мальчиков и 19 девочек.

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