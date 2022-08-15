Испытание поступлением: как абитуриенты пишут мотивационные письма и есть ли угроза коррупции

В этом году при вступлении не принимают во внимание средний балл аттестата, но приобретает вес мотивационное письмо.

Испытание вступлением – из-за войны нынешняя вступительная кампания растянута во времени. Заявления на поступление будут приниматься до вечера 23 августа. Однако уже 17 числа будут знать, поступили ли в бюджет абитуриенты с особо опасных территорий. Это те районы, которые после полномасштабной войны оказались в оккупации, и там, где продолжаются постоянные обстрелы.

Об особенностях вступительной кампании во время военного положения говорится 15 августа в сюжете ТСН.

В зале приемной комиссии Киево-Могилянской академии – ни одного посетителя. Однако вступительная кампания в разгаре, уверяют в комиссии, потому что все онлайн.

Абитуриенты подгрузят свои результаты мультитеста или ВНО, которое проходило в предыдущие годы. Ничто не подвисает, но легче работать не стало.

"У нас сложный период, потому что очень много льготников", – отмечают в университете.

Из-за полномасштабного вторжения России появилась новая категория льготников. Это поступающие с особо опасных территорий. Сюда входят населенные пункты юга, востока и граничащие с Россией северные регионы. Полный список есть на сайте Министерства по вопросам реинтеграции.

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Зачислили ли поступающего с особо опасной территории на бюджет, известно уже будет через 2 дня. Для выпускников с относительно мирных территорий подача заявлений продлится до 18:00 23 августа. В этом году при поступлении не принимают во внимание средний балл аттестата, не действует сельский кофициент, но приобретает вес мотивационное письмо.

На столичных курсах, где раньше готовили к ВНО, в этом году еще стали помогать писать мотивационные письма.

Советы для написания письма – хвалить себя, описывать, чем занимались, где победили, что одержали. Если достижений нет, тогда уже писать об амбициозных планах на будущее.

Дарья свое мотивационное письмо написала на две с половиной страницы. Надеется, что его оценят по достоинству. Однако кто и как это будет делать, по каким критериям? В Минобразования уверяют – коррупции здесь не будет.

"При поступлении на бюджет – это не второй, не третий, а только четвертый фактор поступления. 1 – конкурсный балл, при равных баллах – приоритетности. При равных баллах и приоритетностях – оценка по основному предмету НМТ. Если уже все первые три критерия одинаковы, тогда уже идет оценка поступающего по мотивационному письму. Не вижу в этом никакого греха", – заявляет Олег Шаров, генеральный директор директората профессионального высшего образования.

Списки зачисленных на бюджет будут аж 5 сентября. А когда и как начинать обучение, заведения высшего образования будут решать самостоятельно. В Киево-Могилянской академии первокурсников ждут в октябре.

Ранее мы собрали советы экспертов, как написать мотивационное письмо при поступлении в ВУЗ.

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