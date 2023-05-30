Исследования 300-летней иконы из Софии Киевской обнаружили сразу несколько тайн, которые она скрывала

Во время реставрации софийского иконостаса одну из икон впервые за десятилетие увидели освещенной и обнаружили несколько странное, поэтому подвергли более тщательному исследованию.

Обычные плановые реставрационные работы, проводившиеся в тысячелетнем храме Софии Киевской в этом году, закончились невероятным открытием. Оказалось, что трехсотлетняя софийская икона Богородицы была полностью переписана в XIX веке и содержит первое изображение украинского святого, говорится в ТСН.

300-летнюю икону Рафаиля Заборовского впервые подвергли исследованию под рентгеновским аппаратом для реставрации и были удивлены найденным.

Рафаил Заборовский – Киевский митрополит XVIII столетия. Именно он создатель архитектурного лица Киева: исследователи утверждают, что именно при его каденции были заложены или построены главные столичные визитки: Андреевская церковь, лаврская и софийская колокольни, монастырь святой Екатерины и академический корпус Могилянки на Подоле, наконец – ворота Заборовского. форма которой стала прототипом стелы независимости на Майдане.

Также читайте Телеграм от разработчиков ВКонтакте может иметь связи с ФСБ и подсанкционными инвесторами: что скрывает приложение

Создателя лица Киева, митрополита Рафаила считали святым еще при жизни, но не успели канонизировать. Он был похоронен в подвале на территории Софийского собора, но по документам его останки сожгли в 37-м году прошлого века. Советская администрация музея отдала такой приказ с формулировкой – "не имеют научной ценности". Впрочем, год назад украинские историки и ученые совершили сенсационное открытие.

Зондаж гробницы показал, что мощи Рафаила чудом сохранились. Скорее всего, благодаря археологу Теодосию Молчановскому. Именно он нашел гробницу Заборовского, а когда останки приказали сжечь, из гроба достал только вещи, а кости осторожно сложил и замуровал. Через год после этого героического для того времени поступка Мовчановского расстреляли за антисоветскую деятельность.

Два месяца назад решением синода Рафаила канонизировали, его прославление в святых церковь запланировала на лето. В Софийском заповеднике вернулись к привычной жизни и плановым работам, но святой киевский митрополит не дал о себе забыть. Этой зимой ученые затеяли реставрацию софийского иконостаса. Каждую икону вынимали и тщательно обследовали. В том числе и спрятанную в полумраке – удивительный Собор Пресвятой Богородицы.

Фактически, впервые за десятилетие икону увидели освещенной, а не в полумраке иконостаса. Ученым сразу стало ясно, что образ написан поверх другого изображения. А человек, стоящий на коленях перед образом Богородицы – это Рафаил. “Меня поразил цвет его глаз! Я подошел поближе к иконе и увидел, что иконописец изобразил ему голубые глаза, а в описании современников он был "очаз светел", – говорят ученые.

Совпало все: любимый зеленый цвет облачения Рафаила, то, что изображен он рядом с митрополитом Тимофеем, святые с этими именами рядом и на колокольне собора. Наконец, датировка иконы – она написана сразу после смерти Заборовского. “У нас проблема такова, что эта икона перерисована. И только рентген позволяет увидеть, что там под этой записью сохранилось”, — объясняет главный реставратор Софии Анатолий врачу, почему нужно исследование именно на рентгене.

В ходе исследования видно, как под дорисованными в XIX веке лицами проступают лики святых. “Этот святой превратился в светского человека со стоячим воротничком! Бороду зарисовали. А этот мужчина, ставший женщиной”, — показывают на иконе исследователи.

Заведующий Софийским Собором делает вывод – вероятнее всего, это была икона Покрова с классическим для Украины того периода сюжетом. В девятнадцатом веке святых закрасили, написав на их месте то ли меценатов, то ли уважаемых лиц того времени. “Это ктиторский портрет – привычное явление для украинской культуры, и мы и сейчас наблюдаем, в лавре, например. Ввод реальных людей. Я о Павле”, — говорят ученые.

Итак, выяснилось, что это первая и единственная Софийская икона Покрова, так что исследователи начали выяснять, действительно ли под Покровом Святой изображен Рафаил Заборовский? Рентген доказывает, что на иконах самое раннее изображение святого.

Его писал человек, точно видевший Заборовского при жизни, портрет – фотографический. То есть, святой перед канонизацией открыл не только свое лицо, но и уникальную Софийскую Покрову, о которой до сих пор никто не думал, но которая так нужна украинцам в разгар войны.

Читайте также:

Артиллерийские дуэли интенсивнее, чем в Бахмуте: бойцы на границе Луганщины уничтожают врага зарубежной техникой

Неконтролируемые алабаи на Львовщине загрызли уже несколько собак, но, несмотря на постановление, их не забирают у владельца

Враг засел на старых позициях защитников и "поливает" артой: раненый боец рассказал, как удается держать Бахмут