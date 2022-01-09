Исследователи назвали смайлики, которые чаще всего используются в соцсетях: какое эмоджи самое популярное

Исследователи назвали смайлики, которые чаще всего используются в соцсетях: какое эмоджи самое популярное

Чаще мы смеялись, дарили сердца и покачались от смеха — такими были и смайлики.

Смеялись до слез – такие эмоции ушедшего года. Исследователи определили смайлики, которые мы использовали больше всего в соцсетях. Следует ли использовать эмоджи в интернете, и какие эмоции будут преобладать в 2022, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 8 января.

Чаще мы смеялись, дарили сердца и покачались от смеха — такими были и смайлики

Смайл смеха не могут сдвинуть с первого места уже четвертый год подряд. Это при том, что количество эмоджи постоянно увеличивается и сейчас их уже более 3 тысяч. Но люди используют чуть больше сотни. Сегодня смайлик заменяет эмоционально воодушевленные слова или знаки препинания.

Не только в переписке, но и в пособиях смайлики использует языковед Александр Авраменко.

Сейчас они повсюду – в переписке, в соцсетях, в сообщениях – впервые смайлы появились 30 лет назад и их отцом считается американский профессор по информатике Скотт Фальман. Именно он предложил своим студентам использовать цифровые смайлы – две точки, линия и скобка, которая повернута в разные стороны – для обозначения улыбки или недовольства.

Вскоре появилось и всем известное желтое лицо – придуманное графическим дизайнером Харви Болл. Муж работал в страховой компании, которая заказала сделать что-нибудь положительное.

У Facebook смайл объятий – появился только в прошлом году, в начале пандемии. Когда весь мир был закрыт на карантин, людям нужна была поддержка, хотя бы на расстоянии. Увеличение количества положительных смайлов в этом году психологи тоже связывает с карантином. Но настаивают, что эмоции нужно проявлять все и не в виртуальной, а в реальной жизни.

Корреспондент Татьяна Демух

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