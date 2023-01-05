Истерия в России после уничтожения оккупантов в Макеевке: в Самаре третьи сутки кричат о "русской глупости"

После массовой гибели российских оккупантов в Макеевке Донецкой области, в родном городе "чмобиков", Самаре, началась истерия. Одно из пропагандистских изданий Самары, опубликовавшее ряд новостей о гибели оккупантов, добавило в статью функцию комментариев. После того, как стало официально известно, что погибли именно самарские мобилизованные, россияне начали высказывать в сообщениях свои мысли по поводу гибели батальона.

Как оказалось, большинство комментаторов начали трактовать событие как такое, что гибель сотен оккупантов... совсем не была напрасной.

Например, так прокомментировала уничтожение казармы одна из почти 500 авторов сообщений. Приводим комментарии на языке оригинала. Авторы многих комментариев о "величестве" России допустили ряд грамматических ошибок.

"Наши мальчики! Наши защитнички!! Как же больно (((((( Но я уверена — ваша жертва не была напрасной! Сотни тысяч россиян отправятся в военкоматы добровольцами, чтобы отомстить за вас)). — русский народ един и заплатит ее сполна!", — написала одна из авторов.

Еще один комментатор готовит общественное мнение россиян к тому, что погибнет еще больше. Написал он так: "Что вы ноете? При наступлении всегда потери больше в 3 раза. Плюс недружественное к нам население. Плюс натовское оружие.. Зато то, кто останутся будут жить в великой России".

А вот уже другой комментатор признался, что россиянам присуща глупость.

"Как же их там разместили, все глупо и очевидно... Так по русски!", — написал он.

Фото: РИА Новости

При этом следующий россиянин признал, что оккупантов в Украине, как оказалось, не встречают с хлебом-солью и написал о следующем:

"А вы что думали, ваших родных там с пирогами встречать будут? Зачем в чужую землю пошли? Своей мало, необустроенной, с туалетами деревянными, с мусорками во дворах? За кого страдаете, за едру? Для них вы ни кто!!! Опомнитесь. Ваш земляк из Саратова".

Автор следующего сообщения на 10-м месяце войны тоже признал, что раньше в России было несколько лучше. "А ведь жила же когда-то Россия без Макеевки. И хорошо жила", — сделал он заключение.

В свою очередь, нашлись и такие, кто откровенно удивляется и спрашивает у других о том, что же произошло.

"Хочу спросить губернатора..А враги у нас НА Украине, или вобще вокруг? Как такое случилось, что когда то самая близкая, братская республика,из родной сестры вдруг(неужели после 2014 года?) превратилась в злодейку и убийцу. Что случилось, как это произошло?", — словно удивленно написал еще один комментатор.

В то же время, большинство комментирующих не менее откровенно удивляются тому, почему гибнут военные "непобедимой" России. Об этом пишут с большим количеством грамматических ошибок.

"Ужас! Погибли люди...страшное горе для их близких,горе матери потерявшей сына,дочери-отца,жены-мужа...почему,почему НАШИ,допускают такое? Почему не ударят так,чтобы украм воевать с нами,неповадно было?! Почему мы с ними минтальничаем? Великая Страна Моя...Никем Не Победимая! Что теперь то стало? Почему не отпоавляют ТУДА,специально обученных людей? Россгвардия,полиция,фсин и прочие. Где они? Или только могут на митангах бить женщин в живот,хватать инвалидов и стариков,бить и драться с парнем,защищавшим себя,а потом посадить его в тюрьму!? Почему они ВСЕ НЕ ТАМ?!Сколько нужно еще смертей мальчишек,совсем еще детей!", - возмущается автор этого сообщения.

И, как итог, лента комментариев завершается сообщениями о неминуемой мести.

"Пацанва, спасибо вам! Русский народ не остановится, несмотря ни на какие потери. Украина будет на коленях. Любой ценой!", — пытается успокоить жителей Самары очередной сторонник оккупантов.

В то же время другой комментатор не скрывает своих имперских взглядов и высказывает мнение о новой карте мира.

"Все это результат разгильдяйства и слабости руководства государства. За 10 месяцев Украины уже не должно было быть на карте мира", — пишет сторонник российских убийц.

Ответ специалиста: "Это – истерия"

Авторитетный социальный и политический психолог Валентин Ким в комментарии для ТСН.ua охарактеризовал с профессиональной точки зрения большинство вышеприведенных сообщений как истерические.

"Из того, что я читал, когда просматривал достаточно много пабликов и комментариев, вижу, что большинство населения России высказывает мысли о мести, о примирении с мыслями о потерях, о том, что потери могут быть большими. Самые главные мысли у них о том, что Россия должна победить, — говорит Ким. — К этому нужно относиться как к социальному распределению внутри России, как к тому, что пропаганда работает, великодержавный шовинизм никуда не делся, работают реваншистские настроения, связанные с распадом СССР. Сейчас мы наблюдаем достаточно стандартное распределение мнений".

По его словам, теперь важно понять, к каким это может привести последствиям.

"На уровне России какое-нибудь конкретное поражение вряд ли может привести к тому, что россияне перестанут хотеть воевать. Россия является страной с очень настроенной пропагандистской машиной, поэтому ни одно, ни пять таких поражений, на первый взгляд, ни к чему не приведут. Но на региональном уровне это сможет вызвать снижение реваншистских настроений. Такое в истории России уже происходило. Один из таких примеров — протесты в Махачкале после того, как в первые месяцы войны погибли многие дагестанцы, после дополнительной мобилизации женщины вышли на митинг. То есть настроения поменялись после того, как маленький регион получил большие потери. Так может произойти и в Самаре. В то же время многие из российских амбасадоров войны работают на то, чтобы мнение о больших потерях было интегрировано в общественное сознание", — подчеркивает психолог.

Провожали убивать похищенным из Луганска крестом

Как выяснилось, за 40 дней до гибели самарских оккупантов произошло событие, которое, в данном случае, не осталось без внимания. В конце ноября главные пропагандистские издания Самары отчитались, что местный протоиерей Дмитрий Поляков со словами "Победа за нами!" благословил мобилизованных уникальным крестом, который три года назад был вывезен из оккупированного Луганска. То есть был похищен. Пропагандисты в ноябре сообщили, что в реликвии есть часть Честного древа Животворящего Креста Господня.

Уничтожение оккупантов в Макеевке: что известно

В ночь на 1 января, ровно в полночь, ударом РСЗО HIMARS было уничтожено здание бывшего ПТУ в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты русской армии.

По предварительным данным, в помещении могло находиться до 400-600 "мобиков" из Самарской области РФ. Кроме того, на территории ПТУ находилась военная техника и сдетонировавшие боеприпасы. По данным ВСУ, в Макеевке было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.

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