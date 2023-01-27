Истинная причина блокирования Германией предоставления Украине танков: ответ эксперта

Позиция Германии, а точнее – позиция в большей степени социал-демократов, частично перекликавшаяся с определенными настроениями примерно половины немецкого общества, она была сложной и простой в то же время. Германия и, в частности, социал-демократы, и федеральный канцлер Олаф Шольц персонально не хотят быть лидерами в вопросах вооруженной поддержки Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива и исследовательница Лондонской школы экономики и политических наук Мария Золкина, отвечая на вопрос, почему Германия так долго блокировала предоставление Украине танков.

Эксперт считает, что существуют две составляющие этой блокировки – политическая и историко-культурная.

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"То есть финансово, санкционно, любыми методами помогать Украине противостоять российской агрессии – да, но в том, что касается оружия, Германия готова быть одной из стран, поддерживающих Украину, присылая определенные виды вооружения, но точно не хочет быть в авангарде этой вооруженной поддержки. А решение по танкам – это должно быть лидерское решение", — пояснила она.

Золкина убеждена, что и Шольц лично, и социал-демократы не хотели принимать ключевое решение, а решение относительно танков – ключевое.

"Оно вместе с решением относительно Patriot и решением, которое, я верю и имею основания полагать, что оно будет принято, относительно истребителей символизируют переход с одного этапа войны на другой. Раньше Украине помогали защититься и остановить дальнейшее продвижение российских войск. А сейчас Украина переходит к новому этапу, когда мы должны проводить масштабные контрнаступательные операции... Но всему миру понятно, что Украина переходит к контрнаступательным действиям и ее нужно вооружить, и вот таких ключевых решений Германия принимать не хотела. Не хотела быть именно в авангарде. Это политическая составляющая", — отметила исследовательница.

Второй составляющей Мария Золкина назвала историко-культурный компонент.

"А вторая составляющая – это составляющая, которая украинцам кажется нелогичной, неадекватной, но для Германии, для немецкого общества этот историко-культурный компонент он действительно где-то на уровне подсознания. И в Бундестаге, и на ключевых немецких каналах, и в ключевых печатных СМИ повсюду звучал аргумент, что немецкие танки не должны участвовать в прямых столкновениях с российской армией с отсылкой к опыту и комплексу вины и даже коллективной ответственности, кстати то, чего пытаются избежать россияне, в Германии эта коллективная ответственность очень жива. Для нас это абсурдно, потому что и украинцы, и белорусы пострадали во второй мировой войне и количественно, и практически больше, чем русский народ, но для Германии так уж сложилось в коллективном сознании, что они чувствуют эту ответственность и эту вину, прежде всего, перед россиянами. И не хотят даже таким опосредованным способом помогать Украине начинать какие-то другие боевые действия с Российской Федерацией", — пояснила она.

И первый, и второй аргумент, по словам исследовательницы, были очень сильны для Германии. "Но под давлением обстоятельств, под давлением в первую очередь партнеров, Соединенных Штатов, восточного фланга НАТО, социал-демократам и Шольцу пришлось изменить свою позицию", — резюмировала Мария Золкина.

Напомним, 25 января Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard 2 собственного производства. Речь идет о роте – 14 танков. Их передадут ВСУ из состава Бундесвера.