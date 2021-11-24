Историческая ночь для украинской трансплантологии: донора провожали коридором уважения, мужчина умер от инсульта

Все пациенты, которым сегодня пересадили органы – в реанимации.

Минувшей ночью украинские хирурги совершили шесть пересадок органов. Оперировали почти одновременно в четырех клиниках Запорожья и Киева. Среди них – впервые – в столичной больнице "Феофания". А в Институте сердца – впервые – пересадили одновременно два органа – сердце и почку.

Об исторической для украинской медицины ночи – 24 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

По традиции перед операцией донора провожают коридором уважения. Мужчина скончался от инсульта. Разглашать подробности родные отказались, впрочем, подписали все необходимые документы на забор органов — печени, двух почек и сердца.

Сердце и почку умершего получил Всеволод. Ему 52 года. Любит спорт и путешествовать вместе с женой и двумя детьми. Проблемы с почками у Всеволода начались еще в юности. С 2005 года он жил на гемодиализе. Заместительная почечная терапия вместе с сопутствующими патологиями вывели из строя сердце.

Два органа – для одного человека – такую пересадку украинские врачи сделали впервые. Как и пересадку печени – уже в другой столичной больнице – "Феофания": у 59-летнего пациента был цирроз, с которым он жил четыре года.

Новости Украины: хирурги осуществили рекордное количество трансплантаций за одну ночь

Следует отметить, что эта ночь стала рекордной в истории трансплантаций в Украине. Одновременно шесть операций – и в Киеве, и в Запорожье. Всего с начала года украинские хирурги провели уже почти 250 пересадок. 33 из них – детям. Благодарить, говорят в Украинском центре трансплантации, благодарить нужно не только умения медиков, но и родственников умерших, которые все чаще дают согласие на забор органов.

Все пациенты, которым сегодня пересадили органы – в реанимации. Между тем, стало известно, что в одной из столичных клиник у пациента диагностировали смерть мозга. Родственники также дали разрешение на забор органов. Так что уже этой ночью будут спасать жизнь еще четырем людям.

Напомним:

Ранее из института Амосова в столице одновременно выписали двух пациентов после пересадки сердец. Мужчинам операции делали почти одновременно.

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