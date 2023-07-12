Исторический для Швеции и не очень для Украины саммит: НАТО сказал нашему членству почти "да", но с условиями

Вильнюсский саммит НАТО, как и ожидалось, не стал прорывным для Украины. В Литве нам не предложили четкую перспективу членства. Заблокировали ее США и Германия. Итоговое коммюнике говорит, что Украина получит приглашение, как только Альянс достигнет консенсуса и будут выполнены необходимые условия.

Под "выполнением условий" следует понимать окончание войны. Собственно, от этого и зависит консенсус. Тогда, по мнению союзников, откроется окно возможностей. К этому членство Украины в НАТО, особенно ее официальное приглашение к вступлению уже в Вильнюсе, приведет Альянс к войне с Россией. По крайней мере, так сказал советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

Вильнюсский саммит НАТО не стал для Украины ни победой, ни поражением. Хотя по дороге в Литву президент Зеленский и сделал достаточно резкое сообщение в соцсетях в адрес натовцев, мол, формулировки об Украине в итоговом коммюнике обсуждаются без Украины, на самом деле мы не являемся членами Альянса, по крайней мере, пока, поэтому союзники вправе принимать решения без нас.

Однако здесь есть нравственная, политическая и военная составляющие. Это не преувеличение, что наши Силы обороны отвоевывают не только наш суверенитет, но и защищают НАТО. В конце войны все украинцы понимают безусловную и полную победу над Россией. Однако ключевые западные столицы все еще вкладывают в это разное значение. Например, если бы США ставили на полную победу Украины, то уже давно бы передали нам все необходимое вооружение, включая дальнобойные ракеты ATACAMS и F-16. Хотя нужно отметить, что именно в Вильнюсе государства-участники "коалиции истребителей" объявили начало подготовки украинских пилотов в августе в Дании.

Как далеко в вопросе членства Украины в Альянсе готовы уйти союзники, не оглядываясь на Россию? Что мы получили в итоговой декларации Вильнюсского саммита? И если Вильнюс не стал для Киева историей успеха, тогда, возможно, следует делать ставку на юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне в апреле следующего года? ТСН.ua искал ответы на эти вопросы.

От Бухареста до Вильнюса: что действительно получила Украина

Вильнюс встретил союзников и нашу делегацию украинскими флагами, надписями на автобусах "Пока вы ждете этого автобуса, Украина ожидает стать членом НАТО", а в центре города к вечеру первого дня саммита, 11 июля, собралось огромное количество людей с украинскими флагами, на сцене майоров надпись #UkraineNATO33, символизируя, что Украина должна стать 33-м членом НАТО сразу после Швеции, а на флагшток подняли боевое знамя Украины из Бахмута.

И, собственно, ничего удивительного, потому что страны Балтии вместе с Польшей оказывали достаточно большое давление на союзников по НАТО по приглашению Украины в членство уже в Вильнюсе. Более того, президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе угрожал заблокировать принятие итоговой декларации саммита, заявив на открытии NATO Public Forum (проходящем на полях саммита в Вильнюсе), что полноправное место Украины в НАТО, назвав Россию самой большой угрозой для Альянса.

Что касается Швеции, мы не зря ее вспомнили. Никто не надеялся, что на Вильнюсском саммите Турция разблокирует вступление Швеции в НАТО. Однако произошло невозможное. По крайней мере, так пишут западные медиа. Ну, а, эксперты говорят, что ничего удивительного. Потому что президентские и парламентские выборы в Турции уже позади, а Эрдогану очень нужно вытащить экономику своей страны из пропасти. Поэтому, очевидно, Запад предоставит Турции финансовую поддержку. По крайней мере, определенное понимание между Турцией и ЕС на этот счет есть. Да и СМИ уже пишут, что на следующей неделе США могут разблокировать продажу Турции F-16, санкционированную из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400.

И, возвращаясь к президенту Литвы Гитанасу Науседе, на NATO Public Forum он очень точно отметил, что в течение 15 лет со времен Бухарестского саммита союзники постоянно как мантру повторяли, что Украина станет членом НАТО. Долгие месяцы, предшествовавшие Вильнюсскому саммиту, Украина настаивала, чтобы Альянс наконец отошел от декларации Бухарестского саммита 2008 года, где записано, что Украина когда-нибудь станет членом НАТО через механизм ПДЧ, однако это "когда-то" за эти 15 лет так и не наступило. Союзники так никогда и не шагнули навстречу. Особенно после 2014 года, испугавшись российской оккупации Крыма и Донбасса.

Во-первых, в Вильнюсе мы настаивали на ответе на заявку на вступление, которую Украина направила в Альянс еще 30 сентября 2022 года.

Во-вторых, на принятии механизма присоединения Украины к НАТО, как это будет происходить и в какие сроки. Ничего из этого мы не получили.

Как победу натовцы представили отказ от ПДЧ, как одно из условий вступления Украины в НАТО. Что ж, это действительно можно считать победой, потому что Украина на этом долго настаивала. И это действительно будет означать ускоренное вступление в Альянс. Однако Силы обороны Украины доказали это своей кровью. И вступление, повторимся, возможно, как только Альянс достигнет консенсуса и будут выполнены необходимые условия, как это указано в итоговом коммюнике Вильнюса.

Киев соглашается, что мы станем членами НАТО только после окончания войны. То есть Украина не требует немедленного вступления в Альянс. Однако даже казалось бы политическое приглашение в НАТО уже в Вильнюсе, которое не будет иметь никаких негативных последствий для наших союзников, вгоняет их, если не сказать в панику и страх, то точно в ступор. Блокируют это решение США и Германия, потому что считают, что это приведет к еще большей военной эскалации и чуть ли не ядерной войне.

Война с Россией: в США считают, что НАТО рискует, пригласив Украину

Что еще Украина получила от Вильнюса? По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, — повышение уровня политических отношений с Альянсом от Комиссии до Совета Украина-НАТО. Первое инаугурационное заседание состоится уже в среду, 12 июля, под председательством президента Зеленского. Как отмечается в итоговом коммюнике саммита, Совет "будет обеспечивать совместные консультации, принятие решений и служить механизмом консультаций в кризисных ситуациях между НАТО и Украиной". Однако чем этот повышенный по статусу орган будет отличаться от Комиссии Украина-НАТО, натовцы не сообщают.

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Да, будет продолжен Комплексный пакет помощи Украине, который, собственно, был начат еще на Мадридском саммите НАТО в прошлом году. Он предполагает помощь Украине перейти с советских на натовские стандарты. В прошлом году союзники на это выделили 500 млн евро. И, по словам Столтенберга, Альянс направит дополнительные 500 млн евро помощи Украине. Однако, не совсем понятно, когда эти деньги поступят и как достичь этих же стандартов НАТО. Ведь Украина и так получает натовское вооружение просто не в количествах, достаточных вести войну такой интенсивности. Возможно, именно поэтому на днях президент Зеленский посетил Болгарию, которая, как уже писал ТСН.ua, является лидером в ЕС по производству именно советских видов боеприпасов.

Washington Post написала, что американская делегация была взбешена сообщением президента Зеленского, который, уезжая в Вильнюс, кроме всего прочего написал, что среди союзников нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса, поэтому остается "торговаться членством Украины в НАТО". в переговорах с Россией". Это заявление президента Зеленского прозвучало как печально известный опыт Бухареста.

Собственно, даже по гарантиям безопасности, как писали американские медиа, Украине готовы предложить только "заверения", которые мы уже проходили в печально известном Будапештском меморандуме, по поводу "израильской модели". Американские СМИ писали, что США, Германия и другие готовы были подписать соответствующую декларацию в Вильнюсе. Это означает, что союзники готовы продолжать поддерживать Украину финансово и военно так долго, как это потребуется (но и здесь есть нюансы, и дешевле для Запада будет все же взять Украину в Альянс), но не готовы за нас воевать с Россией, как это было со Швецией и Финляндией, которым предоставили соответствующие временные гарантии для их фактического вступления в НАТО.

Однако только членство Украины в НАТО и его статья 5 о коллективной обороне защитят Украину от возможной предстоящей агрессии России. В том числе об этом в среду, 12 июля, Владимир Зеленский будет лично говорить с Джо Байденом. Безусловно, эта тема будет подниматься и на первом инаугурационном заседании Совета Украина-НАТО. И это прекрасно понимают в США. Но в Администрации Байдена почему-то считают, что серьезные шаги в вопросе членства Украины в НАТО приведут Альянс к прямой войне с Россией, которая непременно перерастет в ядерную. Президент

"Конечно, мы понимаем, что этого (членства Украины в НАТО – ред.) не может быть, пока идет война. Если война закончится откроется окно возможностей", — отметила премьер Эстонии Кая Каллас.

Украинские эксперты, с которыми ТСН.ua говорил накануне Вильнюсского саммита НАТО, были едины в одном: если в Литве мы не услышим политическое приглашение к членству Украины в НАТО, это будет победа России. Это означает, что Москва действительно имеет право вето на решение Альянса. К тому же, согласие на то, что Украина станет членом НАТО только после окончания войны – это не что иное, как формула вечной войны. Ничто не помешает Путину продолжать эту войну до бесконечности, чтобы сделать невозможным наше вступление как в НАТО, так и в ЕС.

Еще один интересный аспект, о котором вам точно нужно знать – это вступление Украины в НАТО по немецкой модели. По крайней мере, в такую красивую обертку наши западные союзники заворачивают свою неуверенность в том, что Украина сможет отвоевать все свои территории и выйти на международно признанные границы 1991 года, ну, а также неопределенность, что делать с Россией, нужно ли доводить до сокрушительного поражения российской армии., которая 100% запустит процессы смены режима в РФ. Именно это и является причиной того, почему Украине не дают все оружие, в котором мы нуждаемся, и в тех количествах, в которых мы нуждаемся. Однако союзникам нужно наконец понять, что без членства Украины в НАТО безопасность в Европе невозможна.