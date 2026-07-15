Исторический прорыв в Париже, мирный процесс и истерика в Кремле: что известно о новом оружии для Украины

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон / © Associated Press

Реклама

Франция разрешит Украине производить на своей территории крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы и ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон официально объявил после саммита «Коалиции желающих» в Париже. Накануне он собрал в столице почти четыре десятка стран-партнеров, в том числе двух новых участников объединения. В то же время Болгария неожиданно вышла из коалиции — это стало первым громким решением её нового премьер-министра Румена Радева.

О чем именно договорились мировые лидеры в Париже — в материале корреспондентки «Радио Свобода» Зоряны Степаненко, подготовленном специально для ТСН.

Что известно о лицензиях на производство оружия

Украина впервые в истории официально получает лицензии на производство высокотехнологичного французского вооружения на собственных мощностях.

Реклама

Важное заявление президента Франции прозвучало вслед за сенсационным решением президента США предоставить Украине лицензии на производство американских систем Patriot, которые в настоящее время считаются самыми эффективными в мире в плане противодействия вражеским баллистическим ракетам.

Европейская система противовоздушной обороны SAMP/T пока что несколько уступает американскому аналогу по эффективности, однако в настоящее время её активно модернизируют. И Украина, как сообщил вчера Эмманюэль Макрон, уже официально заказала комплексы нового поколения.

Киев отныне сможет самостоятельно производить ракеты-перехватчики для этих новейших систем. Кроме того, лицензия позволит наладить в Украине производство высокоточных авиабомб и французских крылатых ракет SCALP с дальностью поражения около двухсот пятидесяти километров. Также на вооружении Воздушных сил ВСУ появятся шестнадцать французских истребителей Rafale, правда, поставка самолетов состоится не ранее 2028 года.

Эмманюэль Макрон, президент Франции: «Мы полностью завершили оформление лицензионных соглашений в отношении новых оборонных возможностей. Это позволит значительно быстрее производить эти системы непосредственно совместно с нашими украинскими друзьями и непосредственно на территории Украины».

Реклама

Программа «Фрейя»: европейский ответ на российскую баллистику

Эммануэль Макрон также официально объявил о создании новой антибаллистической коалиции. Владимир Зеленский, учитывая огромные мировые очереди на закупку систем Patriot, в настоящее время активно призывает европейских партнеров разработать и выпустить собственные эффективные системы защиты воздушного пространства.

К этой амбициозной инициативе, помимо самой Украины, уже официально присоединились девять европейских государств. Вчера в Париже лидеры провели первые учредительные переговоры.

По завершении встречи Владимир Зеленский объявил об официальном запуске совместной антибаллистической программы под символическим названием «Фрейя» (FREYJA). Президент отметил, что программа будет предусматривать тесную координацию политических и промышленных усилий партнеров, чтобы как можно быстрее создать и сами системы противодействия, и ракеты к ним. Глава государства назвал и реалистичные сроки реализации проекта — в течение следующего года.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Путин перепробовал самые разные способы: оказывать давление, убивать, разрушать нашу гражданскую инфраструктуру. Для него баллистика — это то средство, с которым нам объективно сейчас очень трудно бороться. В Украине уже есть собственная ракета, но это лишь отдельная часть всей системы защиты. Вместе мы способны создать эту комплексную систему в течение ближайших 12 месяцев. Желательно — сразу в серийном производстве. Программа FREYJA позволит быстро устранить нынешний дефицит средств ПВО, она будет относительно недорогой и, в конечном итоге, даст прекрасную возможность всей Европе надежно обеспечить себя новыми антибаллистическими средствами».

Реклама

«Новая фаза войны» и истерика в Кремле из-за гарантий безопасности

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, официально заявил о начале совершенно новой фазы войны в Украине и отметил значительные стратегические успехи Киева на фронте. По словам Мерца, в настоящее время в мире становится всё более очевидным и то, что Москва ни при каких обстоятельствах не сможет победить Украину военным путём. Именно поэтому немецкий канцлер настойчиво призывает Российскую Федерацию начать реальные мирные переговоры.

В то же время «Коалиция желающих» на саммите в Париже вновь подтвердила своё непоколебимое намерение предоставить Украине надёжные послевоенные гарантии безопасности. Любые решения относительно этих гарантий должны приниматься исключительно Украиной и её союзниками, а не Россией, жёстко подчеркнул канцлер Мерц. На эти слова главы правительства Германии сегодня мгновенно и нервно отреагировали в Кремле.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина: «Это заявление канцлера Мерца ярко свидетельствует о полной безысходности позиции, которой в настоящее время придерживаются европейцы. Формулировать какие-либо гарантии безопасности без непосредственного участия России абсолютно невозможно. Невозможно. Если они и впредь будут настаивать на этой позиции, это полностью исключает любое участие европейских стран в будущем процессе урегулирования конфликта».

Мирный процесс приостановлен: анализ Дональда Туска

Европа, в свою очередь, твёрдо настаивает на том, что её представители обязательно должны присутствовать за столом переговоров, когда речь будет идти о стратегических интересах европейского континента в сфере безопасности. Пока что весь дипломатический мирный процесс официально находится на паузе. Многие западные аналитики считают, что президент России в настоящее время вообще не собирается возобновлять его. По крайней мере, точно не сейчас.

Реклама

Дональд Туск, премьер-министр Польши (перевод на украинский): «В настоящее время представляется крайне маловероятным, что в ближайшее время партнерам удастся добиться реального прекращения огня или подписания мирного соглашения, учитывая слишком жесткую и бескомпромиссную позицию России и лично Путина. Все военные аналитики ожидают, что сейчас Россия только усилит свои боевые действия на фронте, и вполне вероятно, что она будет стремиться продолжать эту войну как минимум до начала зимы».

Но, несмотря на это, «Коалиция желающих» предпочитает заранее готовиться к завершению войны. И не только теоретически. Французские и британские воинские подразделения, которые, согласно предварительным договоренностям, должны сыграть ведущую роль в обеспечении послевоенных гарантий безопасности для Украины, уже осенью проведут масштабные совместные учения на территории Польши.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ГРОМКИЕ новости из правительства! Кто теперь вместо Свириденко?! Новый СОЮЗ с ЕС! | ТСН 20:00 НОВОСТИ 14 ИЮЛЯ

Новости партнеров