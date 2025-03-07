Исторический саммит ЕС: кто заблокировал помощь Украине и что предлагают на Западе

В Брюсселе прошел саммит ЕС. Что там решили и почему не удалось принять решение о помощи Украине?

На саммите ЕС поддержали идею руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно масштабных оборонных инвестиций. В частности, хотят привлечь 150 миллиардов кредитных средств на оружие. А вот план - объявить большой пакет военной помощи Украине на более чем 20 миллиардов евро провалился накануне собрания. Хотя отдельные страны были готовы пойти на увеличение военных расходов для Киева. К примеру, Норвегия уже в этом году свой пакет увеличила вдвое.

Также ЕС готовится поддержать Украину на предстоящих переговорах с Россией.

О результатах вчерашнего исторического саммита - в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

О чем говорилось на саммите

Заседание исторического саммита в Брюсселе продолжалось более 10 часов. По итогам встречи лидеры Евросоюза согласились с планом президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по беспрецедентному перевооружению Европы - фактически увеличить план оборонных расходов на фоне сногсшибательного разворота политики Соединенных Штатов в вопросе защиты своих союзников. План заключается в том, чтобы ослабить бюджетные ограничения, чтобы высвободить 650 миллиардов евро на военные расходы, создать кредитный фонд на 150 миллиардов евро для дальнейших инвестиций в развитие системы ПВО, артиллерии и дронов.

"Существует огромное давление на всех стран-членов по увеличению расходов на оборону, чтобы наконец получить настоящий всплеск в этом вопросе. И поэтому план, план перевооружения с пятью элементами очень приветствовали все лидеры. Мы все хотим мира через силу, справедливого и длительного мира, но мира с позиции силы. И если Трамп хочет этого достичь, это возможно только при поддержке Европейского Союза и его государств-членов, потому что должны быть выполнены предварительные условия. Мы, например, обеспечили экономическое выживание Украины в течение года. 2025. Мы сейчас много инвестируем в украинскую оборонную промышленность и обеспечиваем военный потенциал, который нужен Украине", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Украине саммит не принес существенных пакетов помощи

Несмотря на тёплый прием Владимира Зеленского, этот саммит для Украины не принес существенных пакетов помощи.

Владимир Зеленский на саммите

В третью годовщину вторжения Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предлагала мобилизовать более 20 миллиардов евро для Киева. Издание Politico со ссылкой на одного из европейских дипломатов пишет, что обсуждение по Украине длились всего 15 минут. Голосование требовало единогласия и против традиционно выступила Венгрия. Публично глава Евросовета Антониу Кошта с позитивом отметил, что Виктор Орбан оказался наедине со своей позицией. Зато остальные 26 стран очертили красные линии для будущих мирных переговоров: никаких переговоров с Россией без Украины и Европы, любое соглашение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности, а мир должен основываться на уважении к независимости и территориальной целостности Украины. И исходя из этого украинской армии и в дальнейшем продолжат оказывать военную поддержку.

Миротворческий контингент и закрытие неба над Украиной

Politico пишет, что вероятнее всего работа над пакетами военной помощи Украине в дальнейшем продолжится только с коалицией желающих стран. Туда могут войти государства за пределами ЕС, например: Великобритания. На столе для рассмотрения — возможность введения миротворческого контингента и план под названием "Небесный щит". Разработанный военными экспертами, он позволит привлечь 120 истребителей европейских военно-воздушных сил без участия НАТО для защиты Украины.

В ЕС обсуждали будущее Европы

Еще один вопрос со звездочкой на заседании саммита ЕС — смогут ли европейские страны полностью закрыть образец, возникший после остановки военной помощи и обмена разведданных США, которые критически важны для защиты неба и планирования дальнобойных ударов. На этот вопрос пока окончательный ответ не прозвучал. Хотя Франция и Великобритания уже выразили готовность подстраховать своими разведданными. А Эммануэль Макрон даже предложил ядерный зонтик для всей Европы. Но большое волнение вызвало последнее заявление Дональда Трампа о намерениях Вашингтона полностью изменить свой подход к 5 статье НАТО, согласно которой нападение на одну страну альянса считается нападением на всех. Политик сказал, что не собирается защищать те страны, которые не тратят достаточно денег на оборону.

Украинский посол в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя нынешнее поведение Штатов, достаточно откровенно заявил, что Вашингтон подрывает мировой порядок и не исключает, что НАТО в ближайшей перспективе может вообще перестать существовать.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 18:00 7 марта. Европа обсуждает ЯДЕРЬЕ! Трамп депортирует украинских беженцев?

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