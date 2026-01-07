Исторический шаг в Париже: какие страны готовы развернуть свои войска в Украине

Встреча в Париже / © Associated Press

Украина, Великобритания и Франция подписали декларацию о намерениях развернуть войска в Украине в случае достижения мирного соглашения. Лидеры стран называют это решение историческим, а американская сторона впервые официально засвидетельствовала свою поддержку гарантий безопасности. Все подробности насыщенных встреч во Франции — в материале корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Задача со звездочкой

Первая в новом году «коалиция желающих» собралась в Париже. В Елисейском дворце представители 27 стран-союзниц пытались решить «задачу со звездочкой»: как привлечь к гарантиям безопасности американцев и сделать так, чтобы Россия не напала снова.

Переговоры продолжались несколько часов за закрытыми дверями. Сначала Владимир Зеленский встретился с глазу на глаз с Эммануэлем Макроном. Позже к ним присоединилась американская команда — спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Впоследствии за стол переговоров сели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Многонациональные силы безопасности

Финалом встречи стал торжественный выход лидеров. Владимир Зеленский, Кир Стармер и Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональные силы безопасности. Хотя документ пока не имеет обязательной юридической силы, он открывает путь к созданию реальной правовой базы.

Владимир Зеленский, Президент Украины: «Детали были проработаны в системе других документов. Определено, какие страны готовы взять на себя лидерство в отдельных элементах — обеспечении безопасности на земле, в воздухе, на море, а также в восстановлении. Определено, какие силы необходимы. Определено, как эти силы будут управляться и на каких уровнях будет осуществляться командование».

Пять компонентов мира

Отдельно союзники вместе с американцами заключили общую декларацию. После прекращения огня план предусматривает запуск пяти ключевых компонентов:

Мониторинг прекращения огня под руководством США. Постоянная поддержка Вооруженных Сил Украины. Многонациональные силы на территории Украины. Обязательства действовать в случае будущего нападения. Глубокое оборонное сотрудничество.

Кроме того, британцы и французы готовятся создать по всей Украине военные хабы — защищенные объекты для хранения оружия и техники.

Эммануэль Макрон, президент Франции: «Эти гарантии безопасности являются ключевыми для того, чтобы ни одно мирное соглашение никогда не означало капитуляцию Украины и чтобы ни одно мирное соглашение никогда не создавало новой угрозы для Украины».

Кир Стармер, премьер-министр Великобритании: «Это прокладывает путь к правовой рамке, в рамках которой британские, французские и партнерские силы смогут действовать на территории Украины — обеспечивая безопасность украинского неба и морей».

Позиция США и осторожность Германии

На брифинге впервые появились представители США. Стив Уиткофф заявил, что над протоколами безопасности работали около 10 часов и их уже можно считать финализированными.

Стив Уиткофф, специальный посланник США: «Мы считаем, что мы в значительной степени завершили работу с протоколами безопасности, которые важны для того, чтобы народ Украины знал, что когда это закончится, это закончится навсегда».

В то же время Германия пока не решилась обещать своих солдат. Канцлер Фридрих Мерц отметил: Берлин будет помогать деньгами и оружием, а армию может отправить только в соседние страны НАТО.

Что дальше?

Несмотря на дипломатический прорыв, участники процесса понимают: без согласования агрессора гарантии не заработают. Сейчас Кремль отвергает ключевые пункты и не согласился даже на рождественское перемирие. Поэтому впереди — усиление санкций и дальнейшие переговоры. Украинская делегация во главе с Кириллом Будановым и Рустемом Умеровым остается в Париже для продолжения консультаций с американской стороной.

