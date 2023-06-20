Исторический визит Блинкена в Китай: о чем договорились США и КНР

По результатам визита в Пекин Энтони Блинкен заявил, что все его дискуссии с официальными лицами КНР были конструктивными.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня прибыл с официальным визитом в Китай. Перед визитом Блинкен назвал одной из основных целей поездки в Пекин – установление "открытого и расширенного" диалога с китайскими официальными лицами. На встрече с китайскими чиновниками, в частности, речь шла и о войне России против Украины.

ТСН.ua собрал все, что известно о договоренностях между Китаем и США.

О поездке Энтони Блинкена в Пекин договорились президент США Джо Байден и Си в ноябре 2022 года во время встречи в Индонезии, где они согласились с необходимостью коммуникации на высоком уровне между двумя странами, несмотря на разногласия по разным вопросам и интенсивное географическое соперничество, особенно в Индо- Тихоокеанском регионе.

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Перед анонсированной поездкой ожидания от этого визита были невысокими. Сам Блинкен сказал, что отношения между Китаем и США находятся в состоянии турбулентности, и обе стороны признали необходимость их стабилизации.

Визит Блинкена в Пекин планировался в феврале 2023 года, но был отложен после того, как США сбили в своем воздушном пространстве китайский аэростат. Вашингтон тогда заявил, что аппарат занимался разведкой. Власти КНР в ответ сообщили, что это был сбившийся с курса метеозонд.

Министр иностранных дел Китая накануне встречи также отметил, что отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самом низком, с момента установления, уровне. В последнее время отношения только ухудшались.

Передает ли Китай летальное оружие России

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи пообещал государственному секретарю США Энтони Блинкену не предоставлять летальное оружие России. Китай заверил, что не снабжал России летальным оружием и не собирается этого делать.

"Однако нас постоянно беспокоят китайские фирмы — компании, которые могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительными по этому поводу", – подчеркнул Энтони Блинкен.

США не поддерживают независимость Тайваня

Энтони Блинкен отметил, что растет обеспокоенность по поводу "провокационных действий Китая". После этого он подчеркнул, что США не поддерживают независимость Тайваня.

В МИД Китая заявили, что, по словам Блинкена, США не поддерживают независимость Тайваня и не хотят конфликта с Китаем. Также добавили, что глава КНР Си заявил, что следует ценить общие интересы двух стран, а их ответные успехи являются возможностью, а не угрозой друг для друга.

В Китае добавили, что надеются на прочные и устойчивые китайско-американские отношения и считают, что страны смогут преодолеть разные трудности и найти правильный путь для отношений на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

По словам Энтони Блинкена, потенциально напряженность вокруг Тайваня "может привести к экономическому кризису, который коснется всего мира". По поводу экономических отношений, Блинкен заявил, что стремился убедить Пекин в том, что США не пытаются сдержать его экономическое развитие.

Итоги визита Энтони Блинкена в Китай

Главным итогом по результатам этих двух дней госсекретарь США назвал то, что им, в общем-то, удалось возобновить диалог, и как говорят американские дипломаты – "держать каналы коммуникации открытыми".

"У нас нет иллюзий относительно сложности этих отношений. Есть много вопросов, по которым мы глубоко, даже категорически не соглашаемся. Мы всегда будем предпринимать лучшие действия для отстаивания интересов американского народа. Но Соединенные Штаты имеют долгую историю успешного ведения сложных, важных отношений с помощью дипломатии". Это ответственность обеих стран найти путь вперед. И это как в наших интересах, так и в интересах мира", — отметил Блинкен.

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