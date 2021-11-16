Историческое достижение: как украинские чрезвычайники стали чемпионами мира

В парном забеге украинцы взяли "золото".

Двое украинских чрезвычайников попали в категориюсильнейших спасателей мира. Такое звание Александр Баран и Владимир Дудка завоевали в США, на чемпионате мира среди пожарных. В парном забеге украинцам не было равных.

С медалями ребята уже вернулись на родину. Как их встретили – в сюжете ТСН.ранок 16 ноября.

Чемпионов встречают родные и родные. Поздравлять приехали даже из Днепра. "Вова Дудка, Саша Бара – самая сильная в мире пара!", — выкрикивают они. Спасатели Александр Баран и Владимир Дудка вернулись из американской Флориды. Туда, соперничать за звание лучших съехались чрезвычайники по всему миру.

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Это самые престижные из всех соревнований спасателей на планете. Упражнения точно такие же, как и во время спасения: вытащить потерпевшего, растянуть пожарные рукава, разобрать завалы. По скорости в тандеме, украинской двойке не было равных. Получили "золото". В личном зачете Александр Баран взял "серебро". Сопернику из штатов уступил какую-то 4 сотую секунды.

– Сезы. Знаете, вкус победы очень сладкий – очень горький привкус работы этой проделанной, – говорит Александр Баран.

Когда работаешь годами, а весь твой труд укажется в минуту и 13 секунд. Так, калацы и все, – добавляет Владимир Дудка.

Двое украинских чрезвычайников попали в категорию сильнейших спасателей мира

Владимир кичится жакетом. Говорит, за деньги такой не купишь. Это фирменная одежда клуба "Самых сильных спасателей мира", куда уже посвятили украинцев. А шеврон среди спасателей – символ "элиты". В переводе — "Львиное логово". То есть – лучшие!

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