Историческое решение о вступлении Украины в ЕС: чего хочет Венгрия и как лидеры ЕС реагируют на заявления Орбана

В Совете общих вопросов Евросоюза чиновники второй день пытаются убедить немногочисленных оппонентов, что Украину нужно начинать принимать в блок.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Венгрия может блокировать вступление Украины в ЕС

Венгрия больше всего выдвигает требования по вступлению Украины в ЕС. Не помогла и встреча Петера Сиярто с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Нас пытаются заставить присоединиться к решению, которое для нас неприемлемо. Мы никогда не изменим нашим национальным интересам", — заявил Сиярто.

Петер Сиярто Фото: facebook.com/szijjarto.peter.official

Ранее Украина пошла на уступки Венгрии в вопросах языка и образования - изменив соответствующие законы. Верховная Рада установила, что наряду с государственным языком этническим группам гарантировано право обучения на языке национального меньшинства. Кроме того, парламентарии разрешили частным вузам свободно выбирать язык обучения среди языков стран Евросоюза, а украинский в таком случае - изучать как отдельный предмет.

Даже лидеры венгерской общины Закарпатья уже обратились к Орбану с открытой просьбой: поддержать решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Мы можем прыгать, мы можем танцевать, если этого захотят в дополнение к тому, что все было сделано. Но я считаю, что играть надо честно. Если нам сказано что-то сделать и мы это делаем, это должно быть зарегистрировано как результат", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Как лидеры ЕС реагируют на заявления Орбана

До этого убедить Орбана пытались премьер Испании Санчес и президент Франции Макрон. Иностранные издания со ссылкой на анонимного дипломата объясняют: Орбан хочет денег, власти и признания. В среду Евросоюз должен разблокировать 10 миллиардов евро помощи Венгрии. Но поможет ли это - дипломаты уже не знают.

"Если бы, когда Венгрию принимали в Евросоюз, мы задались вопросом, достаточно ли Венгрия богата, чтобы стать членом Евросоюза - то возможно, сегодня Венгрия не была бы членом", - отметил министр иностранных и европейских дел Люксембурга Ксавье Бетель

Если с Венгрией совсем не понятно, какие аргументы на нее могут подействовать, проще - с другим государством, которое сейчас высказывается против начала переговоров с Украиной о вступлении. Австрия заявляет: это фаворитизм. Но ее еще есть время переубедить.

"Мы полностью солидарны с Украиной, но хотим четкого и честного подхода ко всем будущим государствам-членам. А сейчас мы видим разные стандарты, когда речь идет об Украине и Молдове и когда речь идет о Боснии и Герцеговине. Мы хотим видеть их в одной лодке", - заявили в Австрии.

Поэтому некоторые государства считают - проще открыть двери сразу всем.

Переговоры в Брюсселе будут продолжаться до последней минуты, говорит Дмитрий Кулеба, и продолжатся в четверг - уже на уровне лидеров 27 государств Евросоюза. Решение, которое в любом случае станет для блока историческим - до сих пор под большим вопросом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН. Марафон «Единые новости» за 13 декабря 2023 года

Напомним, главы МИД стран-членов ЕС собираются на подготовительные заседания к саммиту Евросоюза, запланированному на 14-15 декабря. На нем ЕС должен принять решение о начале переговоров с Украиной о ее членстве. Однако Венгрия еще блокирует на встречах в Брюсселе все, что связано с Украиной.

Читайте также ведущие новости дня: