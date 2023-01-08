Историческое Рождество: подробности первого за три столетия украинского богослужения в лавре и будут ли такие еще

Накануне в Успенском соборе Киево-Печерской лавры впервые за 338 лет прозвучала служба – на украинском, в лавре молилась православная церковь Украины. До последнего было непонятно, успеет ли ПЦУ получить все необходимые разрешения для проведения богослужения, на улицы вывели более трех тысяч правоохранителей для предотвращения возможных провокаций, говорится в ТСН.

В 8 утра у ворот, несмотря на сильный мороз, людей собралось много. Отец Макарий – настоятель монастыря ВЦУ, который через дорогу от лавры, говорит, еще три дня назад мечтать не мог, что здесь будет служить. "До этого дня нужно было дожить... Лучше было бы, конечно, объединиться и служить одной церковью своему народу, ну, но братья не хотят и ждут патриарха Кирилла...", — говорит он.

Отец Иван Сидор, разбудивший Киев церковным звоном в ночь разгона Майдана в 13-м году, а затем бивший в колокола Софии после объединительного собора ПЦУ, теперь впервые в жизнь поднялся на колокольню лавры. Во перезвон отца Ивана во двор вошел предстоятель ВЦУ, митрополит Эпифаний, за ним – сотни верующих. Впервые за последние три с половиной века в Успенском соборе звучала молитва на украинском.

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Среди верующих, смотревших службу на улице – боец ВСУ Леонид. Говорит, ясно понимает, что в стране сейчас по меньшей мере два фронта – физический и духовный. Освобождение и деоккупация лавры – огромная победа, как репетиция победы Великой. “Стоишь сейчас с такими легкими, с такой грудной клеткой, диафрагма вот здесь, боишься дышать, чтобы осознать, что ты действительно здесь, это действительно происходит в этот светлый день Рождества Христова. Это нереально круто”, — говорит мужчина.

С окончанием службы на лаврскую площадь сошлись колядники и под хор нескольких сот голосов священники вышли из собора, среди которых и митрополит Епифаний, он говорит, что счастлив. "Это действительно исторический момент для тех украинцев, которые стремились, мечтали об этом не одно десятилетие", — отмечает он.

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