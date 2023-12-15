Историческое событие: Зеленский сообщил хорошую новость, а Орбана наконец-то "заткнули"

Историческое решение с каплей неопределенности. Несмотря на ожесточенное сопротивление премьера Венгрии Виктора Орбана, Европейская комиссия таки согласовала начало переговоров с Украиной о вступлении.

В Украине это уже назвали историческим достижением, но есть два важных нюанса. Какие именно? А также кто выставил Орбана за дверь через Украину – обо всем этом рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Зеленский поздравил украинцев

Исторический успех! Несмотря на бешеное противодействие нескольких стран-членов ЕС, Европейская комиссия согласилась начать переговоры о вступлении Украины в Союз. Со срочным обращением из центра Львова вышел Владимир Зеленский. Президент процитировал Шевченко.

Right now in Ukraine, a lot of us are feeling really uplifted, and it’s a big deal – it keeps us going. I want to say a huge thank you – to each of you for everything we’ve managed to accomplish! To all those who strengthen Europe by the unity of Ukraine. A special gratitude to… pic.twitter.com/uCnqU5Y5Le — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2023

Президент прав, потому что работы у Украины еще много. Потому что даже этот шаг дался Украине очень тяжело. И речь идет не только о реформах. Как ранее подтверждали Европейская комиссия, Украина выполнила все критерии для начала переговоров. Верховная рада поддержала 6 из 7 необходимых законов, в том числе и об образовании, которое потребовало вернуть нацменьшинствам более широкие права для обучения родным языкам в школах и садах. 7 и последний закон – о лоббизме – уже зарегистрирован в парламенте.

А вот здесь и вышел на арену одиозный Виктор Орбан. Перед самым началом саммита в Брюсселе венгерский премьер завел старую "шарманку". Его в Украине не устраивает практически все. Не удовлетворило его даже обращение представителей венгров Закарпатья. Те просили его не тыкать Украину палки в колеса и не блокировать решение. Но все бесполезно. На саммит Орбан прибыл на волне "славы" и издал:

Our position is clear and we will not give it up! #EUCO pic.twitter.com/0WlC36t56v — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 14, 2023

"Нет никакой причины обсуждать членство Украины в ЕС сейчас", — заявил он.

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А ссылался Орбан именно на невыполнение 7-ми критериев, поэтому нес буквально бред, чтобы не дать Украине шанса. В преддверии саммита в Европейской комиссии в угоду Венгрии даже согласились разблокировать 10 миллиардов евро помощи для Будапешта, без которых тот остался из-за проблем с верховенством права в стране, свободой слова и коррупции. То есть, из-за всего того, что Виктор Орбан только забросал Украине. Орбан из-за своего советника решил выбить себе втрое больше, но в Брюсселе на шантаж не повели себя.



Уже на саммите за закрытой дверью уговаривали Орбана одуматься буквально все, причем по очереди. Сначала на официальный завтрак его пригласили два европейских тяжеловеса: канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон. После их неудачи уже после обеда его уговаривала премьер Италии Джоджа Мэлони. Тоже безуспешно.

В конце концов, ситуация настолько напряглась, что в ход пошли уже недипломатические рычаги.

Шольц "послал" Орбана!?

Как пишут СМИ, Олаф Шольц заявил Орбану: "Как ты единственный против, то иди из зала". А премьер Бельгии Александер де Кроо вообще порекомендовал Орбану "заткнуться и держать язык за зубами". Убеждал собравшихся в зале и Зеленский.

In my address to the European Council, I stressed that this day will go down in our history.



Today is the day when determination will either be in Brussels or Moscow.



People in Europe won’t understand if Putin’s satisfied smile becomes the reward for the meeting in Brussels. pic.twitter.com/azQxCKzzLP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

“Очень важно, чтобы сегодня не произошло так, что Европа вернется снова к временам нерешительности. Никому не должно показаться, будто Европа не придерживается слова. Люди в Европе не поймут, если довольная улыбка Путина будет наградой за заседание в Брюсселе”, — сказал президент Украины.

Кстати, Орбан, похоже, решил не огорчать своего московского товарища и вышел из зала, а другие проголосовали без него.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Европейский совет решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. #EUCO предоставлен статус кандидата Грузии. И ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства, и пригласил комиссию докладывать до марта с целью принятия такого решения. Четкий сигнал надежды для их людей и нашего континента», — написал Чарльз Мишель.

Свой побег Орбан потом дерзко объяснил тем, что не мог присутствовать в зале, где принимают такое неправильное решение. Но, к счастью, попереть против 26 не решился.



Однако не стоит говорить о том, что Орбан играет исключительно на руку Кремлю. Власти Венгрии уже давно выступают против расширения ЕС как такового и не только из-за личных симпатий, но и из-за доступа к европейскому кошельку. Если Украина вступит в союз, то она в первые годы вряд ли сможет сбрасываться в общий портфель, как это делают Германия или Франция. Этого не делает до сих пор и Венгрия. Вместе с Польшей, Словакией и другими получают миллиарды евро в год из этого кошелька.

Переживают на востоке ЕС и потому, что их аграрии не выдержат конкуренции с украинскими фермерами. Выводы делайте сами. Но как ни парадоксально, по данным издания DW, большинство венгров и поляков с этим не соглашаются и поддерживают членство Украины в ЕС.



Но у Орбана еще есть туз в рукаве. Речь идет о венгерском вето на финансирование в 50 млрд евро для Украины от ЕС. Эти деньги Союз планировал выделять Украине понемногу до 27-го года, в частности направить на восстановление. К ним союзники могут вернуться уже в январе, или в марте 24-го.

Когда стартуют реальные переговоры?

Уже весной должны начаться и реальные переговоры Украины о вступлении в ЕС, говорят эксперты. Только бы Орбан снова не помешал. Он прозрачно намекнул, что не даст Украине присоединиться к ЕС.



“Мне не удалось их убедить. Одним из их аргументов было то, что их 26, а я один. Но решающим аргументом было то, что Венгрия ничего не теряет, поскольку последнее слово будет за национальными парламентами, поэтому парламент Венгрии может проголосовать за это. Будет еще 75 случаев, когда мы сможем остановить это”, – отметил Орбан.

Как пишет издание Bloomberg, изменит Орбан свое мнение только тогда, когда ЕС вернет все заблокированное пособие от ЕС, а это около 30 миллиардов евро. В любом случае, такой шаг от ЕС очень важен для Украины.

Что дает решение о начале переговоров?

Во-первых, это мощный сигнал для США, где также никак не придут к согласию по Украине. Если 27 стран со всей Европы договорились и одолели вето, то почему этого не сделать конгрессменам?



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