Истории, доведшие страну до слез: 98-летняя бабушка и 88-летний дедушка пешком вышли из оккупации в Очеретино

Два пенсионера сделали фактически невозможное. Несмотря на страх быть расстрелянными, 88-летний дедушка и 98-летняя бабушка пешком выбрались из своих оккупированных сел и добрались до украинских военных.

Как им удалось спастись от россиян и как сложилась судьба пенсионеров – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

В 98 лет пешком самостоятельно сбежала от россиян

Она пережила Вторую мировую войну и застала полномасштабную войну России против Украины. Пенсионерку не покорила российская пропаганда, потому что происходящее в родном селе бабушка даже не могла представить. Но она сделала невозможное: 10 километров 98-летняя бабушка шла пешком, опираясь прямо на деревянные палки, у нее не было ни еды, ни воды, но было безумное желание выйти из российской оккупации.

Дом женщины, где она жила, разрушили россияне. Поэтому Лидия Степановна решила спасаться от оккупантов и пешком уходила из оккупированной части Очеретиного на Донетчине.

Полицейские говорят, что Лидия Степановна шла пешком в течение дня, а на дороге засыпала и дважды упала. Как передают в полиции, "женщина держалась на двух палках и на характере".

Сейчас бабушка — в безопасности, а полицейские смогли быстро разыскать ее родных, семья потерялась, когда убегала от россиян. Историей женщины была поражена вся страна. Один из украинских банков решил приобрести этой смелой украинке дом — она заслуживает достойной жизни, несмотря на войну и все сложные обстоятельства.

В 88 лет под страхом расстрела сбежал от россиян

Под угрозами расстрела из оккупации смог выбраться и 88-летний дедушка. Он тоже из Очеретино, той части, которая уже оккупирована россиянами. Мужчина рассказал, что не захотел получать российский паспорт, а потому решил выбраться - подальше от оккупантов. Историю дедушки рассказал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Убегал Иван Яковлевич самостоятельно, пешком ночью. Все, что осталось из имущества — одна-единственная сумка. Он 6 часов добирался до безопасного места, скрывался от обстрелов, а дальше попутками смог добраться до Покровска. Уже там попросил о помощи. Эвакуационники доставили пенсионера в Днепр", — сообщили в ОВА.

В настоящее время Иван Яковлевич находится в Днепре. Руководитель рассказала, что дедушкой уже заинтересовались местные бабушки и не только бабушки. Так что у господина Ивана есть все шансы устроить еще и личную жизнь и осуществить мечту о собственном огороде.

Есть еще одна невероятная история любви и крепости украинского духа. Это тоже рассказ о том, как пожилая пара возвращалась из оккупации на подконтрольную Украине территорию. Анна и Владимир выбирались из оккупированной части Херсонщины, у женщины недостатки зрения, а мужчина почти не ходит, поэтому без посторонней помощи преодолеть этот путь вместе им было сложно. Взялись за дело волонтеры из Красного Креста.

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