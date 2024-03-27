Истории людей, которые попали под ракетный обстрел в Киеве: художница с картинами и несгибаемая бариста

В Печерском районе Киева идет ликвидация последствий ракетного удара. Кипит работа у Художественной академии имени Михаила Бойчука. Во время обстрелов баллистики разрушен один из корпусов заведения.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар.

Студенты не успели добежать до укрытия

В Киеве устраняют последствия российских ударов. Высотники обрезают поврежденные куски деревьев, ремонтники срезают остатки забора. Все расчищают путь к разрушенному корпусу академии декоративно-прикладного искусства

За работами следит преподаватель кафедры живописи. Его аудитория сразу за разрушенной частью. В момент взрыва он со студентами был на занятии.

Преподаватель показывает последствия российского обстрела

"Здесь рисовали студенты на мольбертах натюрморт", – вспоминает преподаватель Мирослав Вайда.

Потом раздалась воздушная тревога и они вместе только успели дойти до двери. Взрывной волной выбило окна в автомобилях. Пострадали и соседние жилые дома.

Бариста, которая готовила кофе сразу после ударов

Сметает с балкона разбитые остатки госпожи Евгения. В момент взрыва она находилась дома. Какой силы была взрывная волна – в сети появилось видео из кафе через дорогу.

А потом эта хрупкая девушка в голубом поразила всех. Бариста продолжила готовить кофе. Теперь здесь окна закрыли фанерой и предлагают посетителям писать пожелания. У баристы Марии сегодня выходной, но она посетила работу.

Надпись на кафе, которое попало под удар

"Я немного отошла. Чтобы не плакать. Я смеялась. Я в шоке мне столько слов поддержки написали люди. Каких я не знала из других стран", — говорит девушка.

Бариста Мария

История художницы, спасавшей картины

У разрушенного корпуса художественной академии имени Михаила Бойчука ходит еще одна хрупкая девушка. Бережно поднимает работу и чуть не плачет. Это художница Анастасия Осмаловская — под развалинами ее работа, экспонировавшаяся на выставке "Женщина в пламени войны".

"Здесь участвовала "Защитница" и я приехала ее хоть раненую вынести. Но ничего нет. Все уничтожено. Я себя так успокаиваю. Что здесь очень много было работ иконных намоленных и моя работа — "Защитница" — это мотанка с оружием в руках защищает Украину. Я буду так думать. Что эти работы защитили жизнь людей", – говорит Анастасия Осмаловская.

Анастасия Осмаловская.

В ближайшие две недели студенты будут учиться дистанционно, пока специалисты будут определять состояние уцелевшего корпуса академии.

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