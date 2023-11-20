История для голливудского фильма: как парня из Мариуполя, которого похитили россияне, удалось вернуть в Украину

Парень из Мариуполя, которого вывезли под Москву и хотели мобилизовать в российскую армию, вернулся в Украину.

Как Богдану Ермохину удалось вырваться из рук оккупантов и что будет ждать парня дальше, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

С флагами и объятиями Богдана Ермохина встречали в Украине. 19 ноября у юноши был День рождения, так что возвращение домой стало настоящим подарком. На границе его встретила сестра, которая была официальным опекуном Богдана. Их общие фото опубликовал Офис президента.

Богдан Ермохин вместе с сестрой / Фото: t.me/ermaka2022

История юноши

Судьба Богдана шокирует каждого. Когда россияне вывезли парня из разрушенного Мариуполя, они против воли дали ему российский паспорт, а затем и отдали на усыновление. В "фейковой семье" тот пробыл недолго и даже попытался самостоятельно уехать в Беларусь, чтобы потом выехать за границу.

Когда же этот план не удался, адвокат Богдана решила встретилась с российской омбудсменкой Москальковой, чтобы заявить: Ермохин не хочет жить в РФ, зато имеет сестру в Украине и должен вернуться. оккупанты же решили действовать по всем чекистским канонам. Нет парня – нет проблемы и прислали Богдану повестку. Тогда парню не оставалось ничего, как записать обращение к Зеленскому.

На это сразу отреагировал украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, и работа началась. Как впоследствии написал руководитель офиса президента Андрей Ермак, не обошлось без давления и помощи иностранных партнеров. Ключевую роль сыграл Катар, а также ряд международных организаций, включая ЮНИСЕФ.

"Это был тернистый путь. Богдан пережил много, находясь в России, но, несмотря на все, он хотел быть дома! Его желание исполнилось. Я уверен, что свое 18-летие Богдан не забудет никогда", — отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. .

Его возвращение – это не только проявление любви и преданности своей стране, но и настоящая оплеуха российской пропаганде. Мариуполь – украинский город и всегда им был. Там не ждали прихода "русского мира" и не желают жить в РФ, даже вблизи Москвы.

Оккупанты зомбируют детей пропагандой

Работы еще очень много, признает Лубинец. Ведь кроме Богдана в РФ до сих пор находятся тысячи украинских детей. Их не только депортировали с родной земли без их воли, но и пытаются сделать из них путинистов.

Как ранее писали правозащитники, сотни детей-сирот из украинских детдомов вывезли в детские лагеря и санатории в РФ. И под прикрытием оздоровления проводят с ними военную подготовку, промывают их пропагандой, а несогласных бьют.

"У одной девочки был украинский флаг в комнате. Астахов, главный по безопасности, зашел и его сжег. Говорит, пойдемте, смотрите, как ваша страна горит. Потом нас собрали и говорят: "Украина – это террористы. Они убивают людей и детей. Вы Украине не нужны. Брали палки и избивали, если ты за Украину. Надо говорить, что ты за Россию", – рассказывал еще один депортированный в РФ мальчик, которого удалось вернуть домой.

Путину помогает Лукашенко

Помогают в этом россиянам и белорусы. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и его спецслужбы собственноручно руководят этим процессом.

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По оценкам расследователей из Йельского университета, на территории Беларуси находятся почти 2,5 тысячи украинских детей от 6 до 17 лет. Подавляющее количество в одном лагере – в Дубраве под городом Солигорск.

Детям пропагандируют культурные, исторические, социальные, патриотические идеи, отвечающие политическим интересам РФ и Беларуси. В этом процессе участвуют официальные лица, общественные организации и националистические группы.

Всего в РФ содержат по меньшей мере 19 тысяч украинских детей. Такую цифру назвала супруга президента Елена Зеленская.

"Пока удалось вернуть 386 детей. Каждый раз это была уникальная спецоперация. Преимущественно это дети, которым удалось каким-то образом сообщить о себе, о своем местонахождении, дети подросткового возраста, которые смогли воспользоваться, например, по телефону. Потому что похитители не идут на контакт, и их информации мы не можем верить", – отметила Елена Зеленская.

Сколько украинцев находятся в плену

Возвращать нужно и тех, кого россияне держат в плену. По оценке правительства, с начала войны РФ пленила более 4000 человек, причем почти четверть из них – гражданские.

Установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских). Из которых 1953 – освобождены из плена.

За оккупантами же плачет Гаага. Напомним, что Международный уголовный суд имеет ордер на арест Путина именно за похищение детей. Это ужасное преступление, имеющее признаки геноцида. Именно такими планами и полная глава кремлевского диктатора. Как пишет издание Independent, следователи пришли к выводу, что в Кремле планировали искусственный голод в Украине. Там считали, что захватив южные плодородные области Украины, можно за несколько месяцев уморить остальные регионы голодом. Обещают возбудить на Путина еще одно дело.

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История для голливудского фильма! Парень из Мариуполя, похищенный россиянами, вернулся в Украину