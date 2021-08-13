История двойного спасения: во Львове брошенному малышу исправили врожденный порок и нашли новую семью

В течение 4 месяцев львовские медики были "семьей" для брошенного в роддоме Ромчика, теперь малыша согласились усыновить.

Львовские врачи спасли мальчика, который родился без пищевода. Узнав о его диагнозе, мать сразу после рождения отказалась от сына. Малыша прооперировали и 4 месяца выхаживали медики, а недавно перевели в детский дом, откуда его уже согласилась усыновить супружеская пара, воспитывающая двоих детей.

О подробностях истории чудесного спасения малыша говорится 13 августа в сюжете ТСН.19: 30.

По словам заведующей реанимации новорожденных областного перинатального центра Вероники Колдры, свой отказ от ребенка 24-летняя роженица объясняла сложными жилищно-бытовыми условиями, утверждая, что уже воспитывает 7 детей, а проживает в каком-то лесном массиве. "Она звонила своей маме, и та сказала, что не сможет принять ребенка", — рассказывала медик.

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Малыша сразу после рождения "скорой" доставили в больницу ОХМАТДЕТ. У него был тяжелый врожденный порок — артезия пищевода. Этого органа у ребенка просто не было. Здесь новорожденного мальчика срочно прооперировали, он не мог глотать. И поэтому слюна, еда и желудочные соки попадали прямо в дыхательные пути. Терять время было нельзя.

"Суть операции заключается в том, чтобы восстановить проходимость пищевода и дать возможность питаться и развиваться дальше", — пояснил торакальный хирург больницы ОХМАТДЕТ Олег Ленив.

Всего Ромчику пришлось пережить 5 операций — после первой случилось осложнение, которое пришлось устранять. В течение четырех месяцев персонал больницы был малышу и мамой, и папой.

Теперь он — под опекой воспитателей детского дома, но еще три года ребенок должен постоянно проходить обследование у врачей.

Директор детского дома №1 Галина Качановская рассказала, что получила все необходимые рекомендации от медиков по уходу за их недавним пациентом. "Это прежде всего кормления мелкими порциями. Начали с семикратного питания, а дальше будем приспосабливаться ", — отметила она.

Вскоре суд должен лишить биологическую маму родительских прав и тогда Ромчика смогут усыновить. Желающие появились буквально за сутки — это супруги, которые уже воспитывает двух сыновей.

Новости Украины: львовские врачи спасли мальчика-сироту, который родился без пищевода

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