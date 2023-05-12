“История и культура – это клей идентичности. А наша идентичность – это и наша броня, и наше оружие!”, – продюсер и автор исторических циклов Аким Галимов

К сожалению, полномасштабная война, начатая россией против Украины, привела к разрушению многих памятников культуры и архитектуры. Как и сегодня, так и во времена большевистской власти и в другие периоды, россияне посягали на наше историческое и культурное наследие, пытаясь уничтожить все ценное, что украинцы имеют.

Продюсер и автор исторических циклов Аким Галимов еще до войны вместе с командой создали уникальный проект – «Українські палаци, Золота доба», в рамках которого в 3D формате воссоздали разрушенные украинские дворцы, чтобы показать зрителям культурное и историческое наследие Украины. В документальном цикле зрители узнают истории 8 украинских дворцов и их владельцев.

Кстати, документальный цикл «Українські палаци. Золота доба» доступны для просмотра на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Эксклюзивно для ТСН.ua Аким Галимов рассказал о том, как возникла идея создать документальный цикл, о съемках и о деталях воспроизведения исторических памятников в 3D формате, а также о важности проекта на фоне военных событий в Украине.

Аким Галимов еще до войны вместе с командой создали проект «Украинские дворцы. Золотые сутки»

Аким, для большой аудитории вы известны как продюсер, автор исторических циклов «Таємниці великих українців» и «Україна. Повернення своєї історії», на телеканале 1+1. Недавно вы с командой представили новый проект – «Українські палаци. золота доба». Расскажите больше об этом продукте, чем он особенный?

Если очень просто, это проект, в котором мы воспроизводим в формате 3D разрушенные или полуразрушенные украинские дворцы. Он особенный прежде всего тем, что дает реальную возможность переместиться во времени и с помощью современных технологий и посмотреть на то, какое невероятное культурное и историческое наследие мы имеем. Почему мы назвали проект «Золота доба»? Потому что показываем наши украинские памятники истории и архитектуры в их первоначальном виде, когда они переживали свой расцвет. И просто фантастически узнавать, что многие объекты строили итальянские архитекторы, где стояли статуи Микеланджело, где гостили европейские монархи. Все это наша история, история Украины, история наших памяток, которые фактически оживают с помощью современных технологий.

Это проект, авторы которого воспроизводят в формате 3D разрушенные или полуразрушенные украинские дворцы.

Как возникла идея применить в документальном проекте 3D и VFX технологии? Имели ли вы раньше опыт в создании подобного контента?

У нас был небольшой опыт использования этих технологий во время съемок проекта «Таємниці великих українців», мы воспроизводили в 3D дворец короля Даниила в Холме, которого уже нет. В это время мы поняли, что визуализация в 3D – отличный шанс нырять в прошлое, исследовать через архитектуру фигуры и их историю. Так и появилась идея совершить полноценный цикл. На самом деле, в нашем проекте все выглядит очень просто, дворцы появляются в 3D – в мгновение ока, но за этим стоят месяцы работы историков, архитекторов и дизайнеров, исследующих старые чертежи, интерьеры и экстерьеры и готовящих макеты. Это кропотливый, сложный, но в то же время очень увлекательный процесс!

Воспроизведенный в 3D дворец короля Даниила в Холме, которого уже не существует

В цикле «Українські палаци. Золота доба» зрители узнают истории 8 украинских дворцов. О каких именно национальных памятниках идет речь?

Мы пытались подобрать дворцы, географически охватывающие всю Украину. На западе это дворец в Сколе и Жовкве. На востоке – дворец в Шаровке, Харьковская область. На юге – дворцы в Курисовом и Новоалександровке. Также представлена история дворцов в Изяславе, Славуте и Антонинах. Каждый из них – уникален по-своему, о каждом, кроме, пожалуй, Жовквы, известно не так много. Мне часто пишут люди и говорят, что они всю жизнь прожили рядом с тем или иным объектом, делали свадебную фотосессию на его фоне, а даже не знали о том, что дворец имеет такую невероятную историю.

Также в каждом эпизоде вы рассказываете о владельцах этих исторических сооружений, об их жизни и деятельности. Аким, можете ли выделить одну историю, которая больше всего вас поразила?

Трудно выбрать одну историю, они все поразительны! Но, пожалуй, историю в Сколе могу отметить. Дворец в Сколе, это Львовщина, был выкуплен и полностью перестроен братьями Гредли. Они развивали в регионе бизнес-империю, торговали лесом. Но вместе с тем сделал фактически один из первых в Украине элитных курортов. В конце 18 – начале 19 веков, это было настоящее Монте-Карло, с казино и публичными домами, куда приезжали богачи со всей Европы. Поразительная история, советую всем посмотреть! Кстати, говорят, что паркет в Букингемском дворце выложен из нашей карпатской древесины, которую поставили королевской семье братья Гредли.

Насколько известно, съемки проекта прошли еще до начала полномасштабного вторжения, хотя презентовали проект уже во время войны. Как происходил съемочный процесс? Сколько времени ушло на съемки одной серии?

На съемки каждой серии мы тратили около недели. Но в таком проекте съемки – это кратчайший процесс. Этому предшествовала технология в течение полугода. В этот период мы занимались сбором информации о дворцах, выезжали на место в ознакомительные экспедиции, чтобы сфотографировать и снять объекты для дальнейшей работы. Потом приезжали вторично, уже на полноценные съемки. После этого шел длительный постпродакшный период, когда делались 3D макеты объектов и разрабатывались визуальные эффекты. В общем, на весь проект, от старта и до премьеры, мы потратили ровно год.

С какими сложностями пришлось столкнуться в работе над документальным циклом?

Самая большая сложность – это информация. 3D модели должны быть достоверными, это основное требование, которое мы предъявляли при подготовке проекта. Следовательно, архитекторы и дизайнеры, занимающиеся моделингом и фактурингом объектов, должны быть обеспечены материалами об объекте, на основе которых будет происходить восстановление вида. Идеально, когда есть первичные чертежи и фотографии, но так было не со всеми достопримечательностями. Где-то могло быть всего несколько рисунков, и тогда поиск информации превращался в детектив. Мы много работали в польских архивах, некоторые изображения были найдены у частных коллекционеров.

По вашему мнению, удалось ли снять этот проект сегодня, во время войны?

Если мы говорим об объектах, которые находятся не на линии фронта, я думаю, что смогли бы. Более того, сейчас мы разрабатываем второй сезон и надеюсь, что летом начнем съемки.

Расскажите о команде проекта. Сколько людей вовлечено в производственный процесс?

У нас отличная команда. Сердце проекта – Руслан Шарипов, он занимается разработкой объектов, руководит группой редакторов, непосредственно пишущих сценарии эпизодов. Даша Сарычева – наш гениальный режиссер, который делает историю увлекательной, динамичной, трудно оторваться. Андрей Хархалис – архитектор, работающий над моделями. Стас Зурахов, исполнительный продюсер, он организует весь съемочный процесс. Вместе мы сделали уже с десяток фильмов, это люди, которые искренне любят историю, любят Украину и передают эту любовь в проекте. В целом над проектом работала большая команда, около 20 человек.

Команда проекта

Приобрел ли проект новые смыслы уже в период полномасштабной войны? И какие отзывы получаете?

Новые смыслы – абсолютно! Признаюсь, мы думали, выдавать ли этот проект именно сейчас, потому что с самого начала, до полномасштабного вторжения, одна из целей заключалась в том, чтобы поднять туристическую привлекательность наших регионов. Но какой туризм, когда в стране идет полномасштабная война? Но, тем не менее, потом, на фоне разрушения многих памятников из-за войны, на фоне разрушения наших городов, мы все же решили показать проект. Дело в том, что история многих дворцов, о которых мы рассказываем, закончилась при приходе на наши земли большевиков. Владельцы так или иначе подвергались репрессиям, были ли вынуждены покинуть свои дома. В этом есть параллели с происходящим сейчас. Более того, мне захотелось сказать, что как бы ни уничтожали нас и нашу историю, как бы нас не заставляли забыть, кто мы, мы все равно победим. Мы все равно все отстроим. На самом деле этот проект дает надежду, а сейчас это очень важно!

Как вы думаете, какая роль искусства и культурного фронта во время войны?

Это очень важно. Я уверен, что история и культура – это клей идентичности. А наша идентичность – это и наша броня, и наше оружие!

«Понимание национальной идентичности, ценностей, которые формировались веками и в чем наша сила – стали неотъемлемыми атрибутами великой войны. Украинцы объединились и продолжают борьбу с врагом на всех фронтах, в том числе на культурном. Гордимся, что видеотека Киевстар ТВ пополнилась таким мощным проектом, как Украинские дворцы. Золотые времена”, ведь Аким Галимов и его команда создают общественно важный контент, который развенчивает российские мифы и напоминает о нашей самобытности и особенностях. Вместе с тем, проекты, изготовленные в Украине, традиционно самые популярные на платформе. Для нас это честь – поддерживать украинское и быть площадкой для популяризации контента, изготовленного в Украине, — прокомментировали в Киевстар ТВ.

В целом Киевстар ТВ является лидером по наличию контента, производимого в Украине — библиотека платформы кино и телевидения насчитывает более 1000 тайтлов качественного украинского продукта.

Проект Украинские дворцы. Золотые сутки» в 2021 году стал победителем конкурса социально весомого контента PITCH UA 3, организованного медиаконсалтинговой компанией Media Resourсes Management (MRM) при поддержке Проекта Transformation Communications Activity (TCA) и "Укрепление Общественного Доверия" (UCBI), по международному развитию (USAID) и при содействии Министерства и информационной политики Украины.

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