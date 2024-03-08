История любви офицеров, которые пережили бои в Мариуполе и плен, получила продолжение: "Сбылась мечта"

У супругов офицеров Александры Бессмертной и Сергея Стратичука родился ребенок. Пара пережила тяжелые бои в Мариуполе, впоследствии Сергей попал во вражеской плен, а когда вернулись — поженились.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

История любви двух военных началась на Приазовье. Двое офицеров, майоры Александра Бессмертная и Сергей Стратичук, которые воевали неподалеку от Мариуполя, поженились осенью 2021 года и запланировали грандиозную свадьбу - с венчанием, рестораном и музыкой на весну 2022 года. Романтические планы поломало полномасштабное вторжение.

Александра Бессмертная и Сергей Стратичук

Сергей исчез во время боя в Мариуполе. Жизнь Саши превратилась в ад. Любимый нашелся в плену. Впоследствии Сергей вернулся из оккупантских тюрем истощенный и исхудавший, а Александра рассказывала о страхе, который мучил ее во время разлуки - что у пары нет детей. Сразу после госпиталя военнослужащие обвенчались.

Александра говорит - у нее было две мечты. Первая - дослужиться до генерала, вторая - родить двойню. После этих тяжелых испытаний их история получила продолжение - у пары родился ребенок.

Александра Бессмертная и Сергей Стратичук

"Были очень тяжелые роды, очень долгие. Может полтора суток. Но все обошлось. Это того стоило", - говорит пара.

Младенца назвали - Виктор Сергеевич Стратичук. Молодая мама говорит, он снился ей с этим именем четыре года назад.

Александра Бессмертная и Сергей Стратичук

"Я вышла с ним, у меня на руках был мальчик. Я четко понимала, что это сын, его зовут Виктор", – говорит Александра Бессмертная.

Александра Бессмертная

Ранее ТСН рассказывала об истории любви двух военных, переживших тяжелые испытания.

Читайте также: