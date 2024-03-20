История невероятного обогащения во время войны: как экс-начальник ТЦК Самбора стал миллионером

Миллионы гривен на счету, несколько квартир и элитный внедорожник. Кто это? Успешный бизнесмен? А может, известный спортсмен? Нет, эта история о бывшем военкоме из Львовщины и его семье, которые, похоже, обогатились во время войны.

Какие тайны скрывает "декларация" самборского экс-военкома от украинцев и что об этом думают правоохранители, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Новый скандал с бывшим военкомом

Никогда такого не было и вот снова. В стране война, а некоторым уже украинским эксв-военкомам можно и позавидовать. Уж слишком странно у них выросло с начала полномасштабного вторжения состояние. Вот, например, экспредседатель Самборского РТЦК и СП Сергей Бабич и его родственники, по данным украинских СМИ, лишь через несколько лет смогли позволить себе купить несколько квартир во Львове и Киеве, а также новые автомобили и приобрести немалые средства. К примеру, в декларации за 2023 год Сергей Бабич указал 1,8 млн. грн. зарплаты в ТЦК и еще 4,6 млн. грн. других доходов. Но история на этом далеко не окончена.



“Семья Бабичев задекларировала 8 377 000 гривен доходов:

1 836 000 – зарплата Сергея Бабича (в 2022 году его официальная зарплата составляла 636 тысяч гривен);

124 тысячи гривен — пенсия Бабича;

91 тысяча гривен – зарплата жены, которая работает в Самборской центральной районной больнице;

6 312 000 гривен — общий доход супругов от отчуждения имущества (продажа недвижимости и двух автомобилей: Toyota LC GRJ (2019) и Volkswagen E-Golf (2019)).

Обогатилась и жена

За последние несколько лет изрядно обогатилась и обросшая недвижимостью жена Сергея Бабича Ирина. Начала она это делать еще до войны и добилась успеха. На нее записаны пять квартир во Львове и одна в Киеве



“Жена Сергея – Ирина – в течение 2020-2022 годов приобрела пять квартир во Львове и одну в Киеве, а также два амбара и 2 паркоместа.

Согласно декларации Бабича, квартира во Львове площадью 70,4 кв. м Ирина приобрела за 1 миллион гривен, а остальные вышли дешевле. Две квартиры, купленные в 2022 году, стоили по 600 тысяч гривен каждая”.

Но самая большая землевладельца в этой семье – дочь Сергея, Софья Бабич. Она летом 2023 года приобрела два жилых дома (площадью 259 кв. м за 700 тыс. грн в Стрелковичах под Самбором и площадью 106 кв. м за 300 тыс. грн в самом Самборе) и земельный участок (площадью 136 тыс. кв. .грн в Самборе). Единый доход Софии – 13 тыс. грн стипендии от Львовского национального университета. Купила участки у своего же отца, который в свою очередь приобрел их еще в 2018 и 2020 годах.

Развелся или "скрывает" состояние?

Следует отметить, что Сергей и Ирина развелись в 2023 году и подали иск на раздел имущества, но суд не удовлетворил его. Напомним, что не так давно в СМИ появлялись несколько скандалов по поводу деклараций украинских госслужащих и чиновников, которые якобы намеренно расставались и перепускали часть имущества на "эксдружин", чтобы скрыть имущество и деньги от "лишних" глаз и обязательного декларирования.



Но это еще не все! В 2023 году эксначальник районного ТЦК приобрел автомобиль Lexus RX 350 за миллион гривен, что примерно вдвое дешевле рыночной цены. Но если подумать, то это лишь мелочь, потому что недавно у Бабича машины было две: Toyota Land Cruiser и Volkswagen e-Golf. Теперь машина одна и 1,7 миллиона гривен эксвойском решил придержать на черный день.

Следует сказать, что НАПК уже ведет расследование по состоянию состояния главы Самборского РТЦК и СП. В сентябре 2023 года НАПК обвинило его в приобретении необоснованных активов почти на 4,5 млн грн.

Можно ли верить экс-военкому?

Военком заявил, что имущество приобрел честно: за счет сбережений, зарплаты его и родственников, а также щедрого подарка от матери в размере 42 тыс. долларов США. Из-за этого скандала эксвоенкома сразу же уволили, однако расследование пока стоит на месте. Никакого судебного решения по делу Бабича до сих пор нет.

Накануне увольнения Сергей Бабича в Самборском РТЦК разразился и другой громкий скандал. 19 сентября 2023 года в Сети появилось видео избиения в Самборском РТЦК и СП мужчины, который якобы уклонялся от службы и пытался незаконно пересечь границу, за что его доставили в военкомат. Работники центра комплектования избивали, угрожали пистолетом и откровенно издевались над мужчиной.

Кто избил мужчину?

Причастными к избиению оказались заместитель начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и соцподдержки и военнослужащий этого водителя. Их задержали.



▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЙ СКАНДАЛ: у эксвоенкома нашли миллионы на счетах, 6 квартир и элитное авто!

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