История одного преступления: украинский историк стал жертвой Бабьего Яра через коварный донос

Киевлянин Иван Иванцов занимался музейными ценностями украинской столицы и был задержан гестапо прямо на работе.

Среди тысяч погибших в Бабьем Яру был историк Иван Иванцов, который занимался музеями Киева во время оккупации нацистами. Мужчину забрали с работы гестаповцы и после этого его никто не видел. Украинский историк, ученый, интеллигент — почему он оказался на конвейере смерти, хотя и не был евреем?

Об этом говорится 29 сентября в сюжете ТСН.19: 30.

Известно, что 29-30 сентября 1941 года в Киеве состоялись массовые расстрелы гражданского населения во время Второй мировой войны. За два дня нацисты убили почти 34 000 евреев. Однако документальных доказательств этого — мало.

В киноархивах сохранились лишь несколько кадров, на которых колонна евреев идет в сторону Бабьего Яра, после чего нацисты уже перебирают их вещи. Однако ни одного кадра самых расстрелов не задокументировано. Специалисты говорят, что нацисты сознательно не фиксировали свои преступления.

Евреям гитлеровцы приказали собраться на углу ннынешних улиц Мельникова и Дегтяревской. С собой они должны были взять документы, деньги и ценные вещи. Тогда они еще не знали, что им придется пройти последний путь смерти — в Бабий Яр.

Но жертвами преступления нацистов были не только евреи. Чтобы освободить место под госпиталь для раненых солдат, нацисты убивали даже душевнобольных пациентов Павловской больницы — более восьмисот человек.

В том же Бабьем Яру, кроме евреев, расстреливали цыган, советских военнопленных, коммунистов, националистов и представителей украинской интеллигенции, к которой принадлежал историк, археолог и патриот Иван Иванцов.

Его дочь Галина вспоминает, что в оккупированном Киеве отец был музейным инспектором и спасал от немцев культурные ценности. "Папа решил, что он будет препятствовать немцам вывозить картины", — говорит она.

Ивана Иванцова никто из родных не видел после 31 октября 1941 года, когда он не вернулся домой с работы, откуда его забрали гестаповцы. Дочь говорит, что и родственники, и соседи отказывались поверить, что его расстреляли, не могли представить, в чем он провинился.

Всю свою жизнь Галина по крупицам собирала информацию об отце. Теперь поиски продолжает ее внук — Дмитрий Шестак.

В архивах педагогического университета имени Драгоманова, где Иван Иванцов преподавал до войны, его должность указана как "и.о. доцента, история СССР ". Но основной его деятельностью была археология. Его правнук разыскал рукопись его последней работы, написанной за несколько месяцев до исчезновения — о древнем Киеве. Опубликовать ее Иванцов уже не успел.

"Я никогда не интересовался, на каком языке он готовил ее к печати в те годы. Оказалось, что он в жизни всегда был украиноязычным ", — отметил правнук ученого.

В Государственном архиве среди документов, которые остались от оккупантов, в перечне музейных ценностей, которые готовили к вывозу, удалось разыскать служебную записку, что проливает свет на причины расстрела ученого. Какой-то Шмидт в этом документе отчитывается, что допрашивал Иванцова о музеях Киева. Записка датирована 31 октября 1941 года. Внизу дописано "по словам Багазия, вероятно, коммунист".

Как вспоминают родные Иванцова, фамилия его руководителя было именно Багазий. Но действительно ли он был доносчиком и какими были мотивы такого доноса — неизвестно.

Нынешнее здание Службы безопасности Украины на улице Владимировской использовалось в годы нацистской оккупации для гестапо. Здесь в застенках удерживали заключенных. На одном из старых фото из этих помещений видны надписи арестованных, среди которых — фамилия Иванцова. Эти надписи обнаружили уже после отступления нацистов, но теперь разыскать фамилию историка здесь не удается.

Историкиня Татьяна Пастушенко говорит, что, отступая из Киева, нацисты уничтожили практически все доказательства своих преступлений. О том, что на самом деле тогда происходило, известно в основном со слов очевидцев. По ее словам, почти сто тысяч человек нацисты расстреляли за более двух лет оккупации Киева. Сколько среди них было украинцев — пока неизвестно.

"Очевидно, что следствие было очень быстрым и его моментально расстреляли. В гестапо было два варианта — или отпустить или расстрелять в Бабьем Яру ", — говорит она.

Скорее всего, именно здесь и закончил жизнь украинский ученый, историк и охранник музейных ценностей Киева Иван Иванцов.

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