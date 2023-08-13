История просто под ногами: Хортица открывает сокровища после уничтожения Каховского водохранилища

Все, что сейчас стало берегом, больше 60 лет было под водой. И в слоях почвы – следы всех периодов существования человечества.

У берегов Хортицы после подрыва Каховской ГЭС обнаружили три большие лодки казачьих суток. Один из них – это речное судно XVI-XVIII веков, на котором запорожские казаки перевозили грузы по Днепру. Однако пока лодки доставать не будут.

Почему – говорится в сюжете ТСН.

Журналисты вместе с учеными отправляются в археологическую разведку. Протяженность береговой лени острова Хортица 13 км. Все, что сейчас стало берегом, больше 60 лет было под водой. И в слоях почвы – следы всех периодов существования человечества.

"На одном месте люди проживали, воевали, занимались каким-то промыслом десятки тысяч лет. Эпоха неолита, бронзы, скифы, ранние славяне, Киевская Русь, казачество, оно все равно наложено", — говорит заведующий отделом реставрации Национального заповедника "Хортица" Валерий Нефедов.

На поверхность, которая раньше была дном Днепра, под ногами шуршат пресмыкающиеся. Они здесь, кажется, под каждым камнем и в воде. Архео разведчик Николай Свидрань, несмотря на змей, сразу берется за работу.

История здесь прямо под ногами, вода вымывает фантастически интересные объекты. Буквально в нескольких десятках шагов специалисты нашли фрагменты керамики, которая была изготовлена до нашей эры. Ей более двух тысяч лет.

Удача – найти керамику с узором или штампом. Это помогает сразу идентифицировать ее возраст и отнести к археологической культуре.

Ученый Анатолий Волков за 2 месяца работы на берегах Хортицы после подрыва ГЭС нашел множество артефактов – кроме керамики, еще стекло и металлические изделия.

Все это было найдено только благодаря визуальному осмотру берегов. За интереснейшую находку глаз археолога зацепился случайного.

"Это все визуально, без использования металлодетектора. Просто шел и увидел круглую вещь. Сразу было ясно, что это монета", – говорит археолог Анатолий Волков.

Монету почистили, промыли, положили под микроскоп и ахнули – она оказалась серебряной и в обращении в I веке нашей эры. По словам ученых, монету чеканили в 141 году нашей эры.

Динарий Фаустина

"Это интересная находка. Монета называется динарий Фаустина и связана она с деятельностью Черняховской культуры, которые имели связи с Римом", — говорит Волков.

Вода обнажила тысячи артефактов, но провести полноценные раскопки у ученых нет возможности.

Ниже по течению от Запорожья – территория Большого Луга. Это почти линия фронта. Сейчас археологи занимаются разведкой на тех территориях, которые им доступны и спасают оголившиеся достопримечательности. Очертания краев долбанки, которой 5 веков, как раз увидел местный краевед из-за падения уровня воды.

Довбанки – это наиболее древний тип лодок, который использовался на Днепре. Лодку длиной 7 метров поместили в специальный раствор, где она будет находиться несколько лет.

Археологические работы / Фото: ТСН.ua

Образца находки отправляют на радиоуглеродный анализ, чтобы понять возраст долбанки. Ученым известно о расположении еще трех больших лодок казацкой поры у берегов Хортицы. Один из них – это грузовое речное судно Байдак, длиной 20 метров. Но сейчас доставать находки не будут.

Древесина хорошо хранится в пресной воде, поэтому лодкам безопаснее находиться под водой, чем на поверхности. Что делать с ними дальше будут решать уже после войны. Пока на берегах Хортицы не закончатся боевые действия, основательные раскопки не возможны ни по суше, ни под водой. Все, что могут сейчас делать ученые, заниматься археологической разведкой, ставить GPS маяки на месте находок и оберегать берега Хортицы от соискателей старины.