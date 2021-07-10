"История с колес": каменные гиганты и дикий мед запомнились в последний день путешествия на велосипедах Полесьем

"История с колес": каменные гиганты и дикий мед запомнились в последний день путешествия на велосипедах Полесьем

77 сел, 8 городов и более полутысячи километров. Для счастья, действительно, иногда достаточно двух колес. А Украину и ее прекрасных людей для себя можно открывать бесконечно.

Каменные валуны в лесу в размер домов и ремесло собирать дикий мед так, как это было тысячу лет назад — все это и не только видел корреспондент ТСН Сергей Моргун, который уже неделю вместе с оператором Даниэлем Коссаковска путешествует украинским Полесьем, на велосипеде.

Уже были старинные костелы, затоплены карьеры, белые горы, неслыханной красоты озера и заплывы. В заключение — Полесье мистическое.

Случайная встреча позволила не крутить педали, сотню километров подвезли с комфортом. Поэтому к Блажево успели на день раньше. «Табличка в населенном пункте отсутствует, но мы знаем, что мы там где нужно, и едем к Ивану Наумич», — рассказывает Сергей.

Это человек, который умеет добывать дикий мед и делится своим секретом на камеру. Собирают дикий мед глубоко в лесу. То, что все привыкли звать — улей, здесь называется бортом. С себя представляет огромный кусок бревна, в которой выдалбливают середину, и инструментом — пышный, ее закрепляют на дереве. Чтобы показать Иван Наумич лезет вверх, в свои почти 70. «Дикий мед чрезвычайно полезен. Человек не вмешивается ни во что, пчелы сами прилетели, сами строят», — рассказывает мужчина.

Им главное не мешать и защитить борть от грызунов. За сезон с такого борт можно собрать ведро-полтора меда.

Кроме меда пчелы еще и спасают лес, потому что те деревья, где есть борту, никто не трогает.

"Истории с колес": как осмотреть мистические места Полесья за один день

Далее путь лежит в село Каменное, которое достаточно поодаль от населенных пунктов, и окутанное густым лесом. Для кого-то это просто хорошее место, а для других — это место силы. Гигантские валуны встречают будто стражи. Углы все обтесанные, стороны обросли мхом. Местные здесь никогда не кричат, не сорятса, и относятся к камням с уважением. «Это камень, который разломился в результате борьбы сил добра и зла .. Большая часть — Божья, так как добрая на свете больше», — рассказывает краевед Юрий Халиманчук.

Здесь верят, пройдя сквозь щель можно омолодиться. По легенде, сделав три шага Господь оттолкнулся и вернулся на небо. Верить или нет, это уже дело каждого. Но то, что это место веет чем-то особенным, безусловно.

Отсюда в Киев 200 километров, завтра поедем поездом. Возвращаемся с целым прицепом нового опыта. 77 сел, 8 городов и более полутысячи километров. Для счастья, действительно, иногда достаточно двух колес. А Украину и ее прекрасных людей для себя можно открывать бесконечно.

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