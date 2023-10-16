История убийства Степана Бандеры: что известно о киллере Сташинском и куда он исчез

Убийца Степана Бандеры до сих пор может быть жив.

Степан Бандера до сих пор не дает покоя России. При СССР Бандеру приказал ликвидировать Никита Хрущев и убил проводника ОУН житель Львовской области Богдан Сташинский.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Станислава Ясинского.

Что известно об убийстве Степана Бандеры

15 октября 1959 года в Мюнхене соседи услышали грохот на лестнице и обнаружили тело Стефана Попеля. Изо рта и носа мужчины текла кровь. Через несколько дней журналисты узнали, кем был этот загадочный мужчина. Впоследствии судебные медики обнародовали результаты вскрытия – в крови Степана Бандеры находят цианид.

Документ Степана Бандеры

Немецкая полиция долго не могла понять – это убийство или обычное самоубийство. Правда об этом преступлении начнет всплывать только в 1961 году.

Тогда на Запад сбежали молодые восточногерманские супруги – Йозеф Леман и Инге Поль. Мужчина сразу обращается в западногерманскую полицию и рассказывает сенсационное: его настоящее имя Богдан Сташинский, он агент КГБ и в конце 50-х совершил в Мюнхене два политических убийства.

В октябре 1957 года в столице Баварии внезапно умер один из самых высоких лидеров ОУН — Лев Ребет. Тело Ребета нашли в подъезде собственного дома без признаков насильственной смерти. Патологоанатомы пришли к выводу, что его убил инфаркт. Но новоявленный перебежчик Сташинский настаивает – именно он по приказу КГБ убил Ребета, а два года спустя и Степана Бандеру. Одним и тем же способом.

Что известно о Богдане Сташинском

Богдан Сташинский родился во Львовской области в 1931 году в семье, которая исповедовала проукраинские идеалы. После Второй мировой одна из сестер Богдана становится связной УПА, жених другой сестры возглавляет повстанческую боевку.

Во время задержания советские органы Богдану Сташинскому предлагают выбрать сотрудничество или уничтожение всей семьи. Первой изменой Сташинского стал жених его старшей сестры, возглавлявший местный центр украинских повстанцев.

Допрос Сташинского

После предательства семья разрывает с Богданом все связи. Он проходит учения в закрытой школе КГБ и в 1954 году выезжает на Запад – наблюдать за украинским подпольем.

В восточном Берлине Богдан – уже Йозеф Леман знакомится с парикмахершей Инге Поль – и эти отношения должны быть прикрытием, но стали переломными. Девушка и вся ее семья яростно ненавидят коммунистов. И Богдан попадает в атмосферу, которая постепенно начинает разъедать насаженные ему советские взгляды.

Бандеру убили из новой разработки КГБ

Чтобы убить Льва Ребета, Сташинскому передают новую разработку КГБ – пистолет, выпускающий в лицо жертвы облако цианида. До признаний Сташинского немецкая полиция даже не подозревала, что Ребет был убит. За эту ликвидацию Сташинского награждают фотоаппаратом.

Следственный эксперимент

Но на самом деле смерть Льва Ребета была лишь прелюдией для главного действа – убийства Степана Бандеры. Тогдашний вождь страны советов Никита Хрущев по словам историков, видел в руководителе украинских повстанцев личного врага. Он невероятно свирепствовал от мысли, что уже второе десятилетие не способен ликвидировать идею государственной независимости. По мнению Хрущева, чтобы окончательно одолеть украинское подполье, нужно уничтожить их вождя. И лучше сделать это так, чтоб перессорить его последователей меж собой.

Пистолет с цианидом модернизируют, и из него можно выстрелить дважды. 15 октября 1959 года Богдан Сташинский подстерегает Степана Бандеру. Оружие было завернуто в газету. Вероятно из-за стресса, киллер стреляет в лицо проводника ОУН сразу из двух стволов. В момент выстрела Бандера отворачивается, у него хватает сил подняться на третий этаж. Там лидер националистов падает. На следующий день сообщения о смерти Стефана Попеля публикуют в газетах, и Сташинский получает подтверждение, что задача выполнена.

Похороны Степана Бандеры

Как Сташинский бежал из СССР

За это убийство Богдана Сташинского награждают орденом красного флага – высшей боевой наградой СССР. Во время церемонии в Москве убийца фактически выбивает из своих кураторов разрешение на женитьбу на своей любимой немке. Пара переезжает в Москву, но хочет скрыться.

Шанс подвергается только в 1961 году – Богдану разрешают поездку в Берлин, потому что там умирает его 4-месячный сын.

Тогда пара попадает в западный Берлин. Это бегство произошло за несколько часов до начала строительства Берлинской стены.

Сташинского приговорили к 8 годам лишения свободы, но он не отсидел этот срок

После сдачи в полицию Богдан просит передать его в ЦРУ. Впрочем, американские разведчики не верят рассказам Сташинского – и возвращают его немецким правоохранителям. В ходе следственных экспериментов он доказывает – оба убийства произошли именно так, как он рассказал до этого. Откровенные рассказы Сташинского на суде заставляют поверить, что он не убийца, а лишь инструмент в руках всесильного КГБ. В результате судья делает баснословное – за два убийства осуждает киллера всего на 8 лет заключения.

Но Сташинский не отсидит даже этот термин. Судя по комментариям немецких чиновников, его освобождают досрочно – ориентировочно в 1965 году. Далее перебежчик из КГБ исчезает. Годом ранее меняет имя и исчезает его уже бывшая жена Инге Поль. Только в 80-х годах становится известно – вероятнее всего, Сташинского перевезли в Южноафриканскую республику, где сделали пластическую операцию и дали очередное новое имя. Не исключено, что Богдан Сташинский живет там до сих пор – сейчас ему может быть 92 года.

Убийство Бандеры действительно повлекло за собой последствия, но вовсе не те, о которых мечтал Хрущев. Вместо разрушения националистических структур на Западе смерть проводника превратила его в легенду.

Бандеры в Украине / Фото: УНИАН

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Напомним, в Крыму пенсионерка написала донос на девушку из-за тату с изображением "Бандеры".

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