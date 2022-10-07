История защитника Мариуполя из "Азовстали": "Мы попали под артобстрел, казалось – оторвало ногу"

"Азовец" Лев Пашко 134 дня находился в российском плену. Во время обороны Мариуполя, на "Азовстале" написал короткое сообщение своей любимой: "Ты выйдешь за меня?" Впрочем, окончательное "Да" девушка сказала только тогда, когда боец вернулся из российского плена – неделю назад.

История бойца "Азов" Льва Пашка — в сюжете ТСН.

После долгих 134 дней в плену теперь 23-летний боец Азова Лев Пашко с невестой Дианой почти неразлучны. Сейчас короткая прогулка на костылях в кафе дается непросто, но главное – он на свободе.

История их любви началась с года назад, когда 19-летний воин с позывным "Хорус" воевал на Востоке. Познакомились благодаря мобильному приложению. Начали общаться, а затем встретились в Днепре. Сюда на свидание Диана приехала из Мариуполя.

Это была любовь с первого взгляда. Дальше совместная жизнь между ротациями в ООС в центре Мариуполя. Именно в квартире, которую они снимали неподалеку от драмтеатра, их 24 февраля застала война. Тогда уехать девушке помогла мама "Хоруса", которая была в Киеве. Тем временем Лев командовал подразделением.

Лев сначала был командиром роты: вел за собой до ста человек. Потом, когда был ранен командир батальона, он стал на его место.

Помнит, как сказал Диане в сообщении. "Я говорил, что приедем сыграем свадьбу. Диана говорила: "Сестры?". Говорил, что нет, нашу. Она говорит: "Мне предложения никто не делал". Я тогда написал: "Ты выйдешь за меня?".

Потом связь исчезла, потому что его группа оказалась в окружении россиян в Приморском районе. Единственным шансом спастись был прорыв на "Азовсталь". Их бой сняли вражеские дроны. "Я был на правом берегу Мариуполя. Мы были отрезаны от завода. Раненых мы не оставляем. Всех поместили в машины. Я решил, что пойду пешей группой. Мы завели группу, прорвались через линию обороны ночью. Это было что-то похожее на фильм "Спасти" рядового Райана", — вспоминает Лев Пашко.

С рассветом они стали видимой мишенью для врага. От единственного форпоста Мариуполя "Азовстали" их отделяла только река Кальмиус. Россияне начали артобстрел.

"Мостом перевести такое количество людей было невозможно. Он простреливался со всех сторон. Нашли спасательные плоты, натянули веревку. Сначала перетащили раненых, а потом по приоритетам. Самые здоровые люди в конце. Почти все переправились, осталась только наша группа. Человек 50. Мы попали под артобстрел. Нас заметили. Я получил ранение. Казалось, что мне ногу оторвало", — вспоминает боец.

Спасения было ждать неоткуда. Рядом был только его друг. Он тоже был ранен. "Тогда появляются ребята, как принцы на белом коне, во время артобстрела. Перетаскивают нас и эвакуируют под обстрелом", — говорит он.

Собратья тянули раненых, среди которых был Лев. Последние 100 метров до "Азовстали", говорит, были самыми длинными в его жизни. Когда он оказался в импровизированном госпитале комбинате, шансов выжить было мало. "У меня было заражение крови. Температура 41,5. Это белая ночь с 15 на 16 апреля", – говорит Лев.

Все это время Диана пытается узнать, жив ли ее Лев. Она смотрела в соцсетях видео, фотографии, постоянно звонила друзьям. Именно они ей и сообщили, что Лев ранен. Впоследствии она нашла его фамилию среди "Героев Украины".

21 мая защитники "Азовстали" вышли. Выполнили приказ выжить. Льва истощенные собратья несли на носилках. С раненой ногой он попал в госпиталь тюремного типа. Плен — испытание даже для самых крепких. Казалось, говорит он, это никогда не кончится. Закончилось через четыре месяца. Их обменяли.

С Дианой они встретились уже через сутки. Он официально надел на палец обручальное кольцо с бриллиантом: его отдала его мама. Впереди у него еще несколько операций на ноге. Лев уверен, что на свадьбе будет танцевать на своих двоих, и уже считают, сколько будет гостей.

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