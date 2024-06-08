Истребители Mirage: когда Украина их получит и изменит ли "подарок Макрона" ход войны

Украина может получить от Франции истребители Mirage 2000-5. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон, а также добавил, что обеспечит подготовку украинских пилотов.

На фоне уже ставших долговременными обещаний от США о предоставлении Украине F-16 заявление от французов может стать более перспективным.

ТСН.ua выяснял, насколько эффективны французские истребители Mirage и как они могут повлиять на ход войны в Украине.

Все украинцы слышали об истребителях F-16, которые обещают нам предоставить партнеры, еще с первого года войны. История с их снабжением обросла, как говорится, бородой. Но мы их так и не получили.

Станьте в очередь за F-16

По словам военного эксперта Игоря Романенко, тема с предоставлением Украине французских истребителей Mirage 2000-5, имеет прежде всего военно-политическую окраску, собственно, как любое, что касается оружия.

"В то время, когда американцы не дают нам разрешение получить ни своих, ни европейских F-16, заявление президента Франции более конкретно. Что мы имеем на данный момент? Есть истребители F-16, которые уже готовы к передаче Украине, но до сих пор стоит вопрос обучения наших пилотов и техперсонала по обслуживанию самолетов – свыше года тянется эта история. Но сейчас нам американские партнеры говорят: "Слушайте, у нас здесь такая большая очередь на эти самолеты, что пока мы вам не можем помочь с обучением пилотов". Понимаете, у них очередь из стран, которые не воюют!", — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг).

Истребитель Mirage / Фото: Associated Press

Почему европейцы не дают нам F-16

Военный эксперт добавляет, что кроме такого ответа, США давят на Данию, которая уже давно готова предоставить нам F-16, и заставляют ее представителей говорить, что Дания переходит на F-35, а потому не может сейчас начать обучение для украинцев.

"Но ведь мы хорошо знаем, что это на самом деле не позиция Дании, а позиция именно американцев. Они также давят на Румынию, где планируется сосредоточить обучение пилотов. США почему-то пытаются как можно дольше оттянуть их старт, а еще требуют, чтобы не росло количество переданных Украине F-16. Такой вот у нас неутешительный фон", — отмечает Игорь Романенко.

Что кроется за заявлением Макрона?

Эксперт отмечает, что именно поэтому Макрон сейчас перехватывает инициативу по вопросам военной помощи Украине.

"Своим заявлением президент Франции дает понять США, что они делают что-то не так. Ведь более полугода они тянули с помощью Украине, тем самым сыграв в пользу Путина, который за это время вдоволь напился украинской крови. Поэтому здесь Макрон проявил очень четкую позицию. Он обещает конкретику: обучить бригаду из 4500 украинских солдат, предоставить французские истребители Mirage 2000-5 и обучить наших пилотов", — замечает генерал-лейтенант.

Мощные самолеты помогут эффективно уничтожать врага / Фото: Associated Press

Что изменится на фронте с появлением французских истребителей

Относительно истребителей, которые нам обещает Франция, они могут быть носителями ракет SCALP (с дальностью поражения до 560 км ), Storm Shadow, управляемых авиабомб до 1000 кг с дальностью поражения до 70 километров.

По техническим характеристикам Mirage 2000-5 схож с F-16. Кроме того, Mirage 2000 адаптированы к тому, чтобы работать по вражеским целям как ПВО. Его радар может сопровождать 24 цели и уничтожить ракетами четыре из них.

По словам, военного эксперта, с их появлением спокойная жизнь противника закончится, как на фронте, так и на базах дислокации на оккупированных территориях.

"Это мощное оружие, которое очень необходимо нашим Воздушным силам. Объясню на примере. Наши конструкторы переоборудовали старенькие Су-24, чтобы они могли запускать по вражеским объектам ракеты SCALP. Но это выглядит так: разогнались в нужном направлении и совершили пуск, дальше ракета летит сама по себе. А это существенно занижает эффективность дальнобойных ракет, как SCALP, так и Storm Shadow. Для большей эффективности нужны современные самолеты, чтобы их оборудование в этом тоже участвовало, тогда эффективность таких ударов вырастет чуть ли не наполовину. Именно из таких истребителей, как Mirage и F-16, это можно делать более эффективно. И это сразу почувствуют россияне на собственной шкуре и на своей территории", — поясняет Игорь Романенко.

Когда можем получить истребители Mirage

Эксперт добавляет, что понимая всю важность вопроса и острую потребность Украины в истребителях, Макрон идет нам на встречу и высока вероятность, что свое обещание он полностью выполнит.

Кстати, по мнению Романенко, обучение на Mirage 2000-5 займет у наших пилотов полгода, но не исключает и ускорений в обучении.

"Точное количество таких истребителей пока не озвучивается. Но это уже хоть что-то конкретное, чем то, что мы слышим от американцев, которые год рассказывают об обучении наших пилотов на F-16 и говорят, что еще надо их немного доучить. Учитывая мотивацию и пыл наших пилотов, думаю, они быстро овладеют французскими Mirage – люди готовы учиться круглосуточно. Здесь главное – начать передавать нам истребители. Я назвал бы это здоровой конкуренцией между Францией и США в военной помощи Украине. Ибо только разговоры утомляют и истощают, нужны конкретные действия", — отмечает Игорь Романенко.

Украинские пилоты смогут овладеть новой техникой за полгода / Фото: AFP

Разница между словами и делом

Он отмечает, что позиция США в вопросах оказания военной помощи очень странна. Не воюющему Тайваню – передают современное оружие, Израилю – тоже современное, а Украина получает от США только старое вооружение (кассетные боеприпасы) и то с огромной задержкой.

"Как так может быть? Украина воюет ради своего существования с сильным противником. А на Тайване, пока, извините, войной и не пахнет. Что касается Израиля, там война, но не такая жестокая как в Украине – сравнения неуместны. Я понимаю, что об этом не может говорить наше военно-политическое руководство, потому что есть определенные рамки дипломатии, которые не позволяют критиковать наших союзников. Но я, как военный эксперт, могу об этом говорить – такое поведение и тактика партнеров недопустимы. Мы должны говорить правду, потому что есть очень большая разница в том, что говорят американцы и что они действительно делают", — говорит Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что боевых вылетов на F-16 пока нет – все остальное возможно: генерал заинтриговал по поводу поставок западных самолетов.

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