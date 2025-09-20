Истребители РФ над Эстонией: почему страна не могла сбить самолеты, как Турция

Флаг Эстонии / © Associated Press

Эстония не могла сбить российские истребители, как это сделала Турция в 2015 году, потому что у нее нет собственных самолетов.

Об этом в комментарии ТСН заявила посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, отвечая на вопрос, было бы целесообразно поступить Эстонии так же для защиты воздушного пространства. Напомним, что в 2015 году в Турции был схожий случай. Они предупредили пилота, но тот проигнорировал, и его самолет был сбит.

Аннели Кольк подчеркнула, что в тот день в небе дежурили итальянские самолеты под эгидой НАТО, поэтому именно Альянс должен был принимать решения. В 2015-м Турция сбила российский истребитель с использованием собственного самолета.

«Ситуация в Турции была несколько иной. Да, они трижды предупредили россиян, а затем их сбил турецкий истребитель, не под командованием НАТО. А в Эстонии у нас нет собственных истребителей — в небе дежурили итальянские самолеты под эгидой НАТО. Поэтому решение должно принимать НАТО. Это несколько иная ситуация. Но, конечно, НАТО должно отреагировать на это во время консультаций», — объяснила посол.

Карта полета российских МиГ-31

В то же время минобороны Эстонии опубликовало карту полета российских МиГ-31, на которой хорошо видно, как те якобы «не нарушали воздушное пространство страны», как ранее заявили в минобороны РФ. Истребители провели в воздушном пространстве Эстонии 12 минут, летели с выключенными транспондерами и не имели планов полета.