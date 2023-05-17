"Истребительная" коалиция: на Совет Европе заговорили о самолетах для Украины от нескольких государств

Истребители для Украины — создать международную коалицию, которую предоставила бы их, договорились премьеры Британии и Нидерландов. И это хороший старт, сказал накануне Владимир Зеленский, отметив, что союзницей Украины в этом плане есть и Франция. О том, что Украине отчаянно нужны самолеты, президент сказал накануне лидерам около полусотни стран одновременно, онлайн присоединившись к саммиту Совета Европы, который продолжается в Исландии, отмечает корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

В отличие от ЕС или НАТО Совет Европы на высшем уровне регулярно не собирается. Только если для этого континента есть серьезное испытание. В последний раз – таким считали последнюю великую волну расширения Евросоюза. Тогда, в 2005 символически, в Варшаве договорились о единстве.

Сейчас о ней снова вспоминают только в Исландии. Лидеров почти полусотни стран, входящих в организацию, стоящую на страже прав людей и демократических ценностей, собрала теперь вернувшаяся в Европу война. “Агрессия России против Украины – наибольшее покушение на мир и безопасность в Европе со времен Второй мировой. Народу Украины и президенту Зеленскому хочу сказать: мы уважаем вашу решимость противостоять и будем поддерживать вас”, — говорит премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

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Владимир Зеленский на связи с Рейкьявиком по видео. Презентует результат российской атаки на Украину в ночь на вторник: сто процентов ракет, благодаря, в частности, западным системам ПВО, сбиты. И Украина, говорит, может стать в небе еще сильнее. “Нам также нужно больше: истребители, без которых ни одна система ПВО не будет совершенной, и я уверен, что мы до этого дойдем. 100% должно быть нашим ориентиром. Мы должны дать 0% агрессору. Мы будем в единстве выкладываться на 100% по любому делу”, — подчеркнул Зеленский.

Не только научить пилотов, но и обеспечить их крыльями: вдобавок к танковой строить теперь уже и «истребительную» коалицию, в Исландии договорились премьеры Британии и Нидерландов. Хорошее начало, сказал Зеленский, добавив, что в рядах «за» и Франция. Ее президент в Исландии объявил и шаг навстречу в восстановлении справедливости для пострадавших от российской агрессии. “По случаю этого саммита Совет Европы в очередной раз идет рядом с жертвами агрессии, создав сегодня международный реестр ущерба, нанесенного агрессией России против Украины. Я призываю все государства присоединяться и активно содействовать его разработке”, — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Реестр будет базироваться в Гааге и будет наполняться институциональными и персональными претензиями к России. По сути это международный учет потерь украинцев. А заявлять о разрушенном жилье, уничтоженном бизнесе или погибших близких смогут как рядовые люди, так и компании, и государство в целом. Идея выставить эти счета России, говорят в правительстве. "Это только первый шаг. Следующими, полагаю, станут создание комиссии, фонда, а в конце концов международного трибунала. И мы увидим, как все российские преступники политического и военного уровня будут наказаны”, — подчеркивает премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Как обеспечить правосудие – одна из центральных тем саммита Совета Европы. Ряд его участников согласен: устойчивого мира не будет, если Россия не ответит за содеянное. Создание трибунала, который будет судить виновных в преступлении агрессии (он предшествовал остальным) — предусмотрено «мирной» формулой Зеленского. И президент Еврокомиссии призвала ее поддержать. "Это важно для Украины сегодня, потому что перспектива привлечения к ответственности уже может уберечь российских солдат от совершения новых военных преступлений, но также — для будущего. Потому что только справедливость может быть основой крепкого мира в Украине», – говорит она.

Россия доступ к этой площадке лишилась. Узнав о намерениях Совета Европы изгнать ее из организации из-за полномасштабного вторжения, вышла сама. А оставшиеся теперь думают, как строить новый миропорядок. Британский премьер, кстати, накануне подчеркнул: Украина должна стать членом НАТО.

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