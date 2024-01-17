ISW назвал даты "нового наступления РФ": можно ли доверять этой информации

В России заявили о "наступлении" "приблизительно между 12 января и 2 февраля".

На днях "Институт изучения войны" (ISW) заявил о "новом наступлении России" на Украину из-за благоприятных условий и даже назвал даты, в которые это может произойти. Однако не стоит доверять этому источнику. Более того, такая новость является дезинформацией украинского общества.

Во-первых, сам характер информации, распространяемой "Институтом изучения войны", контроверсионен.

Согласно данным, проанализированным экспертами "Института изучения войны", "россияне готовятся начать новое наступление в ближайшие недели, как только земля замерзнет на востоке и юге Украины". Впрочем, по данным Sinoptik.ua, ближайшие дни на востоке и севере страны: до -9...-13°С днем и до -16...-18°С ночью. 14 января в восточных областях днем -6...-9°С (до -14°С ночью). 15 января в Донецкой и Луганской областях температура днем -1...-3°С, но ночью — до -8...-10°С.

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Выходит, что "эксперты" не владеют информацией о погодных условиях на востоке страны, непосредственно на линии боевого столкновения.

Также подчеркну, что они в целом подают информацию якобы от российских источников, ссылаясь на литературного критика Сергея Переслегина. Последний заявил, что оккупанты начнут широкомасштабную наступательную операцию в Украине примерно между 12 января и 2 февраля после того, как земля замерзнет и, вероятно, после того, как украинские войска "истощатся" от обороны своих позиций в Авдеевке и на восточном (левом) на берегу Херсонской области". Это такой же абсурд, если бы военный начал комментировать или анализировать последний спектакль в театре.

Примечательно, что в этой же статье информацию литературного критика о возможном российском наступлении при соответствующих погодных условиях опровергает анонимный российский блоггер. Этот блогер заявил, что именно "морозы мешают российским войскам проводить наземные операции и продвигаться севернее Вербового в западной части Запорожской области".

Тогда возникает вполне правильный вопрос по поводу информации литературного критика Переслегина и его дедлайнов возможного российского наступления. Оказывается, морозная погода не создает предпосылок для российского наступления, а наоборот, "морозы мешают" российским оккупантам.

А по поводу российского наступления он не прекращался. Он начался с 1 октября и продолжается по сей день. По информации Генштаба ВСУ, оккупанты активно штурмовали украинские позиции по всей линии фронта, больше всего вражеских атак Силы обороны отразили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за сутки произошло более 90 боеприкосновений.

Российская армия / Фото: Associated Press

"За прошедшие сутки произошло 94 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 68 авиационных ударов, совершил 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в возведении ГШ ВСУ.

Еще один анонимный российский военный блоггер, которого цитирует т.н. "аналитики" ISW заявил, что морозная погода влияет на российскую и украинскую наземную активность, артиллерию и беспилотные системы по всему фронту.

В то же время бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в этой же статье ISW опровергает эту информацию. Рогозин сообщает, что линия фронта на западе Запорожской области "гудит, как пчелиный улей" из-за большого количества украинских беспилотников. По его информации, украинские силы выделяют беспилотники для нанесения ударов по каждой важной цели на западе Запорожской области, и что интенсивное использование украинских беспилотников затрудняет ротацию российского личного состава.

В свою очередь, в интервью Reuters командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в настоящее время широкое использование ВСУ дронов заставило противника изменить тактику. Сырский разделяет мнение главнокомандующего Валерия Залужного, что технологии, вероятно, сыграют немаловажную роль на войне. Командующий отметил, что за последний год усилилась радиоэлектронная борьба, поскольку распространение беспилотников и другого управляемого оружия создало больше возможностей для помех.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский / Фото: armyinform.com.ua

Тем не менее, продолжим анализировать информацию, которую обнародовали "аналитики" ISW. В своем отчете со ссылками уже на украинские источники они сообщают о том, что "российская авиация не может действовать на юге Украины из-за погодных условий".

В то же время, по информации Воздушных Сил ВС Украины, в ночь на 13 января была зафиксирована активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

В свою очередь, в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 15 января сообщается, что в течение суток произошло 86 боевых столкновений. В общей сложности враг нанес 31 авиационный удар. А в возведении Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 января речь идет о 68 авиационных ударах противника по позициям наших войск и населенным пунктам.

По информации юкомандующего Сухопутными силами Украины Александра Сырского, оккупанты пытаются перехватить инициативу на фронте. Сырский рассказал, что россияне "давили в нескольких направлениях вдоль восточного фронта, чтобы получить полный контроль над промышленным Донбассом, несмотря на значительные потери в людях и запасах".

Также российские оккупанты надеются вернуть утраченные территории на юге Херсонской и Запорожской областей. Сырский добавил, что в то время как россияне пытаются возобновить инициативу, украинские военные ищут возможности для удара и находятся в активной обороне.

Таким образом, подобный характер информации ISW о планах российского командования носит яркие признаки проведения информационно-психологических операций, имеющих целью дезинформацию украинского общества.

Обращаю внимание на отсутствие реакции со стороны Центра противодействия дезинформации при СНБО, который должен реагировать на бедный характер информации в украинском информационном поле.

Напомню, Центр противодействия дезинформации при СНБО является рабочим органом Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданным в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 г. года №106.

Центр обеспечивает осуществление мер по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечения информационной безопасности Украины, выявления и противодействия дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращения попыток манипулирования общественным мнением.

Напомним, эксперты оценили вероятность высадки российского десанта в Украине.

Автор: Д. Снегирев