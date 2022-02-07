ІТ-компании, ставшие резидентами "Дія City", будут платить в пять раз меньшие налоги — Федоров

ІТ-компании, ставшие резидентами "Дія City", будут платить в пять раз меньшие налоги — Федоров

Налог на доходы физических лиц будет составлять всего 5%.

Во время форума Diia Summit, который во вторник, 8 февраля, будет проводить Минцифры, представят виртуальную "свободную экономическую зону "Дія City", которую в ведомстве называют одной из лучших налоговых систем для технологических компаний.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, уже с 8 февраля высокотехнологичные компании могут стать резидентами "Дія City", что позволит им платить самые низкие налоги, а также инвестировать в рабочие места и развитие технологий.

“Для резидентов “Дія City” будут действовать в 5 раз более низкие налоги по сравнению с теми, что платит компания по общей системе налогообложения. Например, НДФЛ на сегодняшний день составляет 18%, а в "Дія City" он составит 5%. Относительно Единого социального взноса он будет не от средней заработной платы, а от минимальной – 22%”, — рассказал министр.

Кроме того, у резидентов "Дія City" появится возможность выбрать налог на выведенный капитал.

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Михаил Федоров не назвал точного количества компаний, уже готовящих необходимые документы для того, чтобы стать резидентами виртуальной "свободной экономической зоны", но заметил, что на Diia Summit будут выступать три компании.

"Одна американская компания, где работает 30 тысяч человек, — они теперь будут развиваться в Украине и создавать много новых рабочих мест уже в этом году. Также одна из мировых продуктовых компаний стоимостью более $30-40 млрд. Они открывают R&D (Research and Development — ТСН.ua ) и заходят с финансовым продуктом в Украину. И третья компания – одна из крупнейших украинских компаний”, — конкретизировал глава Минцифры.

Напомним, на главном digital-событии от Минцифры — форуме Diia Summit — будут представлены также новые услуги в "Дії". Среди них — возможность сменить место регистрации и "пошерить" техпаспорт на авто другому человеку через QR-код.

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