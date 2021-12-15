Италия закрыла свои границы даже для вакцинированных украинцев: можно ли попасть в страну

Италия закрыла свои границы даже для вакцинированных украинцев: можно ли попасть в страну

Строгие ограничения начнут действовать с 16 декабря и, по меньшей мере, до 31 января следующего года.

Уже с завтрашнего дня, 16 декабря, Италия запретила въезд всем украинцам, которые хотят попасть туда в туристических целях. Это касается и вакцинированных. Такое решение тамошнее правительство приняло для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом идет речь 15 декабря в сюжете ТСН.19:30.

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"Украина отнесена к перечню стран списка Е, предусматривающему запрет на необязательные поездки, в том числе с целью туризма", — сообщили в отечественном МИД.

Оставили, впрочем, несколько исключений. Попасть в Италию смогут украинцы с видом на жительство, а также те, кто едет на работу, учебу, лечение или имеет абсолютную необходимость. Запрет будет действовать по меньшей мере до 31 января следующего года.

"В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лиц, имеющих подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии", — добавили в министерстве.

Тем не менее даже этим лицам не удастся избежать 10-дневного карантина по прибытии в Италию, независимо от вакцинации.

Италия запретила въезд всем украинцам, желающим попасть туда с туристической целью | Новости мира

Напомним, что ЕС обновил "зеленый список" стран, однако Украины там нет.

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