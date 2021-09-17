Итальянцы без "ковидних сертификатов" не смогут работать, а еще будут платить штрафы и за постоянные тесты

Итальянцы без "ковидних сертификатов" не смогут работать, а еще будут платить штрафы и за постоянные тесты

Без документа работников будут отстранять, а за прогулы не будут платить зарплаты.

Италия первой в Европе вводит обязательные "зеленые пропуска" для всех без исключения работников. В документе должна быть информация о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус, или же свидетельство, что человек уже переболел. Всех, кто не будет ковид-сертификата, отстранят от работы. А на тех, кто осмелится прийти на работу без документа, или же подделать его ждать штрафы.

Об этом специально для ТСН рассказала корреспондент Кристина Суворина.

Без «зеленого» сертификата на работу нельзя. Италия с 15 октября вводит "ковидни сертификаты" в обязательном порядке. Работники, без этого документа будут отстранены от работы. А через 5 дней "прогулов" им перестанут выплачивать зарплату. К тому же, и работникам, и их работодателям грозит штраф — от шестисот до полутора тысяч евро. Новые правила будут касаться как частных, так и государственных компаний.

Также читайте В Италии появились COVID-паспорта: без них нельзя работать

До сих пор «зеленые» пропуска в Италии были обязательными только для учителей и студентов. С августа сертификаты итальянцы предъявлять в театрах, кинотеатрах, музеях и на концертах. В этом месяце чиновники добавили к этому перечню поездки на поездах и автобусах дальнего следования. Чтобы получить сертификат, достаточно лишь первой дозы прививки против коронавируса, или после отрицательного теста. Среди чиновников единого мнения относительно введения обновленных правил сначала не было.

После жарких дискуссий таки пришли к компромиссу, что гражданам, кому врачи не советуют вакцинироваться, правительство гарантировало бесплатные тесты, для других — цена теста 15 евро.

Новости мира: Италия первой в Европе ввела обязательные "зеленые пропуски"

"Мы считаем справедливым сохранить стоимость тестов на COVID-19 для несовершеннолетних в размере 8 евро и 15 евро для взрослых, и тесты должны быть бесплатными для тех, кто не может вакцинироваться из-за проблем со здоровьем. Это поможет итальянским семьям", — отмечает министр региональных дел Италии Мариастелла Гельмини.

В Италии обновленные правила будут действовать минимум до конца года.

На сегодня в Италии две дозы вакцины от коронавируса получили около 75% населения.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку