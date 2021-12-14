Итальянцы устроили в Киеве для украинцев "ликбез" своих настоящих продуктов и блюд

Итальянцы устроили в Киеве для украинцев "ликбез" своих настоящих продуктов и блюд

Сладкая пицца, а еще куча вина с табличками "итальянское" в наших магазинах, которое на самом деле таковым не является, огорчают посла Италии.

Как приготовить вкуснейшее ризотто, как выбрать качественное оливковое масло и настоящее итальянское вино – итальянцы устроили неделю итальянских продуктов в Украине. Говорят для того, чтобы наши люди понимали, что не все итальянское, которое под таким названием продается в наших магазинах и ресторанах.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Неправильные рецепты национальных дел для итальянцев – настоящая боль. «Многое всего, на что все думают итальянское, не итальянское. Как пицца с ананасом, например, карбонара со сметаной», – с ужасом говорит местный шеф.

Сладкая пицца, а еще куча вина с табличками "итальянское" в наших магазинах, которое на самом деле таковым не является, огорчают посла Италии. Впрочем, говорит, бывало и хуже. «В Украине не так много этого. Вот в США и Австралии я видел действительно ужасные вещи, например, кетчуп в пицце», — утверждает посол.

С целью популяризации подлинных итальянских вкусов – посольство и агентство по внешней торговле Италии организовало целое мероприятие. Пригласили гостей и экспортеров качественных продуктов. Артем, чтобы резать итальянское прошуто, целый месяц учился держать нож. А Жан Марко показывает, как правильно выбирать оливковое масло. «Мы делаем как сомелье. Первый шаг – запах, цвет не важен», – утверждает эксперт.

Объясняет, что в Италии существует более пятисот сортов оливок, из разных регионов. Цвет зависит от разновидности, но его вообще учитывать не надо. Важны запах и вкус. «Настоящее оливковое масло должно иметь свежий запах, фруктовый», – говорит Жан Марко.

Итальянцы научат украинцев выбрать качественное оливковое масло и настоящее вино | Новости мира

Должно быть пикантное и горькое, в нос отдавать. Правда, в магазине вряд ли вам дадут попробовать его. Поэтому придется покупать, а пробовать уже дома.

Относительно хорошего вина, итальянцы советуют учитывать маркировку на бутылке с буквами DOCG. «У нас есть специальный орган контроля, специализирующий, откуда товар прибыл и его качество», – объясняет посол.

Вино, как видно из рецептов итальянского шефа, является секретным ингредиентом блюд. Им он поливает стейк из тунца, его добавляет в ризотто вместе с пармезаном, маслом и оливковым маслом, его же наливает в соус для салата.

Украинские гости на итальянской дегустации угощаются брускетами, пармой, джелато и гриссини, на украинскую интерпретацию итальянской кухни тоже не жалуются. Сами итальянцы в Украине едят в основном блюда украинской кухни.

«Я всегда выбираю украинские рестораны, и ем там супы, ваш борщ, или холодник летом. Или котлету по-киевски… и нельзя не упомянуть о сале», — рассказывает посол.

А свою итальянскую кухню оставляют для домашних посиделок.